東西方觀念大不同，有些外國人視為理所當然的事，在東方社會仍然是「母湯」。一名女網友表示，在她生活的國家，單身女同事都會不斷約會，「性」也是很重要的一部份，只要保護措施有做好(有戴套)，沒有人會多說什麼，勸台灣人不要被「約砲=髒」的觀念綁架。不過此文一出，立刻遭男網友跳出來大罵：「講這種幹話」！

一名女網友在社群媒體Dcard發表「關於約炮這件事?」一文，她表示在她生活的國家，單身女同事間，常常會討論最近認識了哪個可愛的男生，或今天要去哪個男生家過夜。大部分的人在找到那個「很適合定下來的人」之前，都會不斷約會，當然「性」也是很重要的一部份。只要保護措施有做好(有戴套)，跟誰做，兩個人的關係如何，其實沒有人會多說什麼。

這種交往稱為「casual relationships」或是「friends with benefits」，兩個人一起度過一段開心的時光，當然也包含上床。有的人只見過幾次，有的人可能會發展出一段長達幾個月或幾年的非正式伴侶關係。

原PO表示，不是很喜歡「約炮」這個詞，也不是很懂台灣人的觀念，好像只要經歷過，人生就髒了，跟男女朋友的性是正當的，跟非男女朋友的性是罪惡的。

很想對曾經跟非伴侶發生過關係的人們說，「只要你當初有做好保護措施，後來也確定自己身體健康，真的不要被『約炮』這兩個字綁架。」更說「真的愛你的人，會想要理解你的過去，會體諒你曾經受的委屈，如果對方因為你曾經有過非正式的性伴侶關係而想分手…沒辦法愛你的全部的人，不是真的愛你，請勇敢離開，不要後悔做過的事，不要自責。」

不過這篇文章遭到多位「台男」網友砲轟，一位署名「國立交通大學」的男網友怒轟「講這種幹話，妳要約泡要到處上床是妳的自由，但妳這麼做了本來就要承擔別人對妳的觀感」、另一名東吳大學男網友也說「拿國外感情市場的生存法則用在台灣，能有多適合呢...約炮的人在台灣本來給人的觀感就不是這麼好，又何必強求傳統價值觀的人一定要接受你們，既然要約炮，就別來招惹不約炮的人啊」。

還有男網友說「自己愛跟別人亂上床，別亂牽扯國家的不同好嗎？自己的性行為不檢點，扯到國家來，真的很奇葩。」

不過也有支持原PO的網友回應「原po很有道理R，原po想表達的，相處後是否在一起的關鍵是『人品』吧，每個人都有重新再來的機會，所以希望大家把表淺的東西撇開」、「其實就是價值觀不同罷了，合則來，不合則去」、「真的發生在我跟我朋友對話裡，因為很多外國人真的會透過幾次約會，有kiss甚至上床，當然包括吃飯聊天，一切都覺得ok才交往，可是也有很保守的」。

(中時電子報)