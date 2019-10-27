英國冷凍貨櫃車釀成39死悲劇，不過據英國媒體報導，總共不只1台冷凍貨車，還有另外2台先前已成功抵達目的地，運送的移民多達上百人，英國警方不排除這是一起牽涉極廣的人口販運犯罪。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、天空新聞網（Sky News）報導，艾塞克斯（Essex）冷凍貨櫃車39死慘案背後牽涉的人口販運犯罪組織網可能遠比想像中還大，外傳這起人口販運行動一共動用3台冷凍貨櫃車，載運的偷渡移民多達上百人，案件中曝光的艾塞克斯冷凍貨櫃車是行動中的最後一台，在不明地點中延誤行程，前2台貨車都已先行完成旅程、抵達目的地，不過目前尚不清楚這2台貨車的目的地為何，換句話說，除了39人赴英失敗不幸喪命，另外可能有超過60位偷渡客目前仍下落不明。

艾塞克斯警方周六召開記者會時，並未否認案件可能牽涉更廣的人口販運罪行，他表示調查人員對案件抱持「開放態度」，並且目前確實已經針對是否有更廣泛的密謀行為方向展開調查，不過他拒絕透露更多相關訊息。

此外，26歲越南女子范氏茶嵋（Pham Thi Tra My，譯音）疑似死前傳給父母的訣別訊息曝光，加上越南家庭紛紛聯繫有關單位盼尋失蹤親人下落，讓遇難者國籍調查從大陸公民轉向越南公民。英國廣播公司（BBC）報導，目前已有6個越南家庭主動聯繫，當中部分家庭表示已收到人蛇集團退款，擔心家人恐遭遇不測。除了已知的范氏茶嵋、20歲的阮廷良（Nguyen Dinh Luong，譯音）可能喪命， 19歲的裴氏南（Anna Bui Thi Nhung，譯音）、阮廷度（Nguyen Dinh Tu，譯音）昨日也被指認可能在出事貨車上。

報導指出，阮廷度幾個月請妻子Hoang Thi Thuong幫忙籌措1.1萬英鎊旅費，協助他從德國非法前往英國，不過21日後就與親人失去聯絡。Hoang Thi Thuong邊哭邊說，「我還有一大筆債要還，沒有希望，也沒有力量去做任何事。」阮廷度父親則說，在英國的親戚原本要去接阮廷度，不過對方來電告知兒子就在出事貨車上。

裴氏南的家人說，英國的親戚告訴他們裴氏南也搭上出事貨車，當初裴氏南花了超過1萬美元希望到英國擔任美甲師。

(中時電子報)