曾和連千毅直播賣遊艇的小模子涵，有關假千金、賣淫的黑歷史不斷遭到起底，過去對外打造出的名媛形象讓她上遍各大節目。先前，她就曾在《綜藝大熱門》中曝光自己上夜店的「戰袍」，連女主持人Lulu都在一旁看的目瞪口呆，雖然如此，底下男明星、觀眾的接受度似乎不大。

子涵上《綜藝大熱門》與藝人Lala同台PK夜店戰袍，她身穿黑色長洋裝，側身開衩到大腿根部，胸口、身體側邊也有縷空設計，讓她雪白肌膚若隱若現，連主持人Lulu在一旁也忍不住大喊，「妳這個衣服到底什麼構造」，但最終的來賓觀眾票選環節，子涵還是輸給了穿泳裝及皮裙上陣的Lala。

子涵夜店戰服曝光。（摘自YT《綜藝大熱門》）

子涵上節目與女星PK夜店打扮。（摘自YT《綜藝大熱門》）

不過，子涵的舊照在連千毅的事件爆發後，不停被翻出來，昔日的模樣與現今大相逕庭，被爆是「進廠維修」，無論是臉還是「胸前長輩」的消長速度，與過去她青澀的模樣相比，簡直是判若兩人。

儘管如此，子涵不甩這些負面新聞，日前還是照樣推出性感寫真，全裸手遮胸部的寫真迅速銷售一空，可見她的人氣依舊不受影響。

(中時電子報)