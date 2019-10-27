戴資穎在法國羽球公開賽女單4強戰陷入苦戰。(影片嵌入自愛爾達體育家族粉專)

帶著前一站丹麥羽球公開賽2連霸的氣勢，羽球天后戴資穎馬不停蹄轉往法國巴黎挑戰法國羽球公開賽，去年獲得亞軍的她，今年則是止步4強，屆時週二更新的世界排名，將把世界第一寶座讓給日本好手奧原希望。

從丹麥站到法國站，戴資穎打了9場比賽，因此26日法國站4強賽落敗後，西班牙對手馬琳（Carolina Marin）指出小戴因為累了，所以發生較多失誤，也因為知道小戴體力下滑，自己不斷嘗試把球留在場內、減少失誤，很開心能擊敗世界第一而打進決賽。

戴資穎正面面對輸球結局，認為每一場球都是很大的挑戰，而現在女單的比賽時間越來越長、拍數越來越多，自己昨天在打的時候就覺得身體沒那麼舒服，她也稱讚馬琳是目前所有女單選手中速度最快的選手，力氣也很大，跟她對決時要做很充足的準備。

由於錯過在法國站取得亞軍以上的佳績，最新一周世界排名積分，戴資穎會從原本9萬3045分被扣到剩9萬1395分，而丹麥站獲得亞軍的奧原希望，將以9萬1586分把小戴擠下球后寶座，這也是奧原生涯首度登上世界第一。

本周小戴回台灣除了繼續調整，也會到醫院檢查背部，之後再挑戰11月5日開打的福州中國公開賽，這站為世界羽聯巡迴賽超級750級賽事，總獎金70萬美元，屆時小戴第一輪的對手，又是今年已經兩度擊敗過她的馬琳。

(中時電子報)