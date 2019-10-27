蔡政府處理陳同佳案引發爭議，陳水扁今天表示，針對陳同佳案，政府竟然不優先堅持司法管轄權，而用了太多的政治考慮，從事件發展至今，前後立場確實不一致，才讓局面變得如此膠著。他說，在台灣殺人棄屍的嫌犯，政府卻說要對香港優先去審，放棄自己的司法管轄權，「這是非常奇怪的事情」。

陳水扁在「阿扁踹共」節目中表示，這一個星期來，朝野為了陳同佳案爭吵不休，陳同佳是個通緝犯，照說司法單位的立場，就是要抓人逮捕歸案，來接受台灣的司法管轄、司法偵辦和審判，不可能有任何政治的考慮。

但他說，奇怪的是，上周陸委會、內政部為何講了那些話？政府到底要辦不辦？因為總統府和行政部門的政治決定，導致司法單位不知如何是好。

陳水扁認為，一個在台灣殺人棄屍的嫌犯，政府卻說要對香港優先去審，放棄自己的司法管轄權，「這是非常奇怪的事情」，此案引起爭議的部分也在此。

他表示，政府說先是沒有司法互助就不能處理此案，內政部說要港人港審、通緝犯為何會到有死刑的台灣來投案，這違反人性，還說香港政府有審判優先權，意思就是在香港人在台灣犯案，要由香港去審「這樣聽得下去嗎？」

陳水扁強調，司法沒有灰色地帶，也沒有政治考量的道理，沒有理由說要放棄司法管轄權「這是非常簡單的道理」，我們的政府第一時間沒有想說要把人抓回來台灣審判，條件一大堆，理由也不少，很多都是政治的決定。

他說，現在不一樣了，政府想要把他抓回來，但人家也不配合，現在才講來講去，怪來來怪去，其實都是太慢了，也表示我們的政府前後的立場，主張確確實實有不一致的地方。

他也引前民進黨主席許信良的例子，許因為美麗島事件成為通緝犯，1986年12月2日早上，他在菲律賓坐飛機要偷渡回來台灣投案，但國民黨政府不接受，許信良是通緝犯想回來故鄉投案卻不能，政府寧願讓他在海外，「所以那是通緝假的，通緝心酸的。」

他認為，現在陳同佳的案子也一樣，有太多的政治考量，「台灣司法病了吧？是不是按捏」。

(工商 )