彰化縣歡慶記者節活動，吸引1200人共聚一堂相互交流。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(中)親自出席彰化地政節慶祝活動，並頒獎表揚業務績優人員。（謝瓊雲攝）

11月11日是一年一度的地政節，彰化縣政府27日上午在鹿港公會堂舉辦慶祝活動，並表揚績優地政人士，包含不動產相關業界人員及地政公務同仁、眷屬約1200人參加。

除了地政處與全縣8大地政事務所同仁踴躍參與，全縣地政士及不動產仲介經紀業、不動產仲介經紀商業、代銷公會、開發公會人員也都受邀參加，促進彼此溝通交流與互動機會。

彰化縣長王惠美表示，地政處已連續16年榮獲內政部地籍圖重測作業考核優等成績，在建立地籍資料保眾民眾產權上有卓越績效；此外，各地政事務所在歷年行政院「政府服務獎」及「檔案管理金檔獎」也頻頻獲獎。

她提到，感謝地政處劉坤松處長，半年前就開始用心討論，思考如何提高同仁們的士氣，這次活動決定帶大家來鹿港辦理，大小朋友全家一起來；表揚儀式後，大家不妨到鹿港老街、彰濱工業區博物館，或是鹿港公會堂裡的工藝展示，利用周末好好放鬆一下。

地政處指出，今年獲表揚的地政業務考核績優單位，第一名彰化地政事務所、第二名和美地政事務所、第三名鹿港地政事務所。年度績優地政人員有地政處蔡亦證、張偉杭；彰化地政所黃金庫、魏英明；和美所吳坤宗；鹿港所詹曙銘；員林所黃正龍、李盈增；田中所陳翊倫；北斗所謝依婷；二林所洪隨双；溪湖所謝秀珠等12名。

今年獲獎的績優地政士有9人：許永坦、許國良、曹麗惠、黃瀛誼、陳薇萍、吳彰紘、林志明、林美蘭、莊谷中；另外，何任峰、王玲玲等2人則獲頒績優地政志工，感謝他們的無私付出。

(中時 )