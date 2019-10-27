矢作萌夏6月爆出親密照，疑似有男友。(圖／翻攝自日網)

被視為「AKB救世主」的AKB48成員矢作萌夏，今(27日)無預警在節目中宣布退團，還邊說邊掉淚，據悉，她會在明年2月1日的握手會後畢業。

17歲的矢作萌夏，憑著小惡魔氣質人氣暴漲，而今年她也備受力捧，成為隊中新世代王牌，更被視為「AKB救世主」，上月推出的單曲《持續愛你》，就是由她首次擔任Center，不過6月卻被踢爆有同校男友，兩人交往的事連老師都知道，還被公開迪士尼的約會照和在自修室頭靠肩的親密照。

雖然矢作萌夏否認戀情，但隨後又流出耳邊親吻、疑似床上自拍照，更被爆料兩人一起去泡溫泉過夜，風波鬧得沸沸揚揚，事隔多月，今她突在自己主持的節目中宣告，「我，矢作萌夏會從AKB48畢業」，更說到淚流滿面，之後她也在官方blog中表示，會在明年2月1日的握手會後退團。

矢作萌夏也感謝這1年半來粉絲的支持，並表示她思考很多，才做了這個決定，畢業後會好好想想自己想做的事和想走的路。

(中時電子報)