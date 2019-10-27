12時53分花蓮發生規模3.7的小區域有感地震，震央在花蓮縣政府西偏北方14.4公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度33.4公里，各地最大震度為：花蓮縣太魯閣3級，南投縣合歡山、宜蘭縣南澳2級，花蓮縣花蓮市、台中市德基1級。

(中時電子報)