花蓮發生規模3.7地震 最大震度花蓮太魯閣3級 15:012019/10/27 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 翻攝自 氣象局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 12時53分花蓮發生規模3.7的小區域有感地震，震央在花蓮縣政府西偏北方14.4公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度33.4公里，各地最大震度為：花蓮縣太魯閣3級，南投縣合歡山、宜蘭縣南澳2級，花蓮縣花蓮市、台中市德基1級。 (中時電子報) #花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 每天搬貨6小時 貨運工肩膀不舉列職災 17:222019/10/23 生活 花縣府獲贈1200枚住警器 01:512019/10/24 地方新聞 花蓮》花蓮網軍動起來 力挺傅崑萁參選立委 22:172019/10/24 政治 台肥基金會 送暖花蓮畢士大 04:102019/10/25 投資理財 花蓮網軍瘋傳 跪求傅崐萁選立委 04:102019/10/25 地方新聞 日發生工人在滾筒式烘乾機裡烘死的意外 17:252019/10/25 國際 公平會列凱擘「前科」 阻蔡明忠挑戰練台生花蓮獨霸市場 20:302019/10/25 財經 豐盟跨區花蓮 NCC：最快年底准駁 04:102019/10/26 產業特刊 NCC一面倒 擋凱擘跨區花蓮 04:102019/10/26 財經焦點 花蓮凌晨連2震！3.6規模地震 最大震度花蓮3級 03:362019/10/26 生活 生活熱門新聞 超幸運！這兩生肖本周做什麼都得意 - 生活 離譜！台北大學校慶 國旗遭學生扯下換彩虹旗 - 生活 棋聖罹直腸癌 聶衛平勸戒生活3惡習 - 生活 無線充電很實用？ 網曝致命缺點 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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