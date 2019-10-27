大陸一線紅星「范爺」范冰冰，去年捲入逃稅風波而從幕前消失多時，甚至情路都受影響，跟論及婚嫁的未婚夫李晨結束4年情，而繳交罰款後，女神的復出之路依然難行，恢復單身卻頻被傳跟富商交往、懷孕生子等傳聞，一關關考驗接連不斷，范爺也坦言歷經人生與工作上的低潮，但仍保持樂觀，直呼人生沒有一帆風順，剛好藉機好好思考未來。

范冰冰。(中時資料照片)

范冰冰解禁後，日前已悄悄復出，工作方面正慢慢復甦，生活漸漸回到正軌，近日有網友在東京新宿巧遇野生范冰冰，她穿大衣、戴墨鏡現身百貨商場，雖然服裝包緊緊但顏色頗為鮮豔亮眼，女神加快了動作掃視專櫃，擁有個人品牌面膜的她，特別留意日本販售的護膚產品，幾乎沒考慮光速掃貨。

范冰冰在新宿狂掃護膚品，眼尖的粉絲發現，當時范爺身旁出現一名穿著入時的型男護花使者，低調貼心地幫她扛貨，一路陪著范冰冰購物直到離開，而臨走時，范爺被眼尖粉絲認出，上前請求合照，女神來者不拒配合到底，態度大方親民。范爺及護花型男的照片曝光後，神秘男子身分隨之被起底，有網友認出型男是范冰冰的好哥兒們，在大陸是頗具知名度的設計師，並非女神的新歡。

(中時電子報)