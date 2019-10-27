「藍眼」薛爾瑟是國民率先聽牌的希望。（美聯社資料照）

太空人世界大賽2連勝重振聲威，國民相當於被打回了「三戰兩勝」的決戰，並且太空人回到三巨投輪值。國民將最後一次主場交給王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)，期望手握3座賽揚獎的薛爾瑟能幫助他們聽牌。太空人則是首戰的寇爾(Gerrit Cole)掛帥，季外他就成為自由球員，這可能是他在太空人的告別秀。

寇爾打算用盡所有力量，「不管我之後還有無機會登板，希望我回到家時會累得跟狗一樣。」如果戰線拉到G7，寇爾還是可能以牛棚身分支援，但現在他只想在G5打敗國民。寇爾分區系列賽對光芒先發燃燒了118球，已超過他今年例行賽的最高用球數。寇爾世界大賽首戰7局僅用104球，但責失5分吞敗。

國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)說：「對於接下來兩戰，我們還有兩匹好馬呢。」他說的就是薛爾瑟與史崔斯柏格(Stephen Strasburg)，前兩戰即是靠這兩人贏下，薛爾瑟首戰5局失2分勝投，不過苦戰用掉112球。如今面對三戰兩勝的賽局，這兩張王牌是國民最大的後盾了。雙方確定要打G5和G6，因此G6預計又是小史迎戰太空人韋藍德(Justin Verlander)的戲碼。

(中時電子報)