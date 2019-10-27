新竹市將軍村開放圖書資訊園區2期修復工程再獲中央1.78億奧援，成為竹市史上最大規模歷史建築修復工程。（陳育賢攝）

新竹市將軍村開放圖書資訊園區2期修復工程經費再獲奧援！新竹市政府27日獲中央核定1.78億，近日將大規模針對將軍村修復其餘12棟眷舍，加上1期的6600萬，園區整體將投入超過2.4億，是新竹市史上最大規模歷史建築修復工程。

文化局長黃竫蕙表示，將軍村開放圖書資訊園區共保留15棟原將軍村舊眷舍，園區設計以「共創我們的生活百科全書」為主軸，希望翻轉一般人對圖書館只是藏書與提供借閱的刻板印象，區內共分為「向故鄉學習」、「向傳統學習」、「向自然學習」、「向未來學習」4大學門。

第1期工程獲得文化部「眷村文化保存新星計畫」的經費支持，先修繕其中3棟，分別轉型為「生活學」、「慢食學」及「修復學」等3大主題場館，戶外空間則打造成結合小農市集、可食地景的「大地圖書館」。

2期工程的其餘12棟眷舍則設計轉型為百工學、時代學、發酵學、住民學、共生學、城市學、大地學、氣候學、食農學、探索學、未來學、社企學等主題館，呈現知識的多元樣貌供民眾體驗、學習。

市長林智堅指出，「將軍村」為1958年823炮戰後興建，原有89戶，由於眷戶大多為將軍職，因此有將軍村美名，但隨著時空改變，面臨拆遷命運，市府積極推動保留僅剩的15棟眷舍，並登錄為歷史建築進規畫修復。

1期工程完工後，現有眷村美食、花藝教室進駐，更設計食物森林，結合原創市集與藝文活動，每到假日就有大批人潮，目前的將軍村不僅成為假日親子遊憩去處，也是國外貴賓來訪時認識眷村文化的最佳地點。

林智堅說，今年8月荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德來訪，當時就安排在將軍村交流，市府是用歷史文化，讓世界看見新竹，創造有溫度的城市外交。

(中時 )