北韓今天表示，美國和北韓針對平壤擁有核子武器的談判仍毫無進展，美國不該利用北韓領導人金正恩與美國總統川普的「私人關係密切」，罔顧金正恩提出的年底核談期限。

北韓中央通信社（KCNA）今天發布北韓「亞太和平委員會」（Asia－Pacific Peace Committee）主席金英哲（Kim Yong Chol）的聲明，當中表示，美國若因川普和金正恩的「私人關係密切」，就不理會今年底的核談期限，那就錯了。

路透社報導，金正恩曾設定，平壤和華府須在今年底前舉行非核化談判的期限。

金英哲在聲明中說，北韓和美國的關係一直沒有進展，彼此也都還懷有敵意，可能導致交火。

法新社報導，川普和金正恩2月於越南舉行第2次「川金會」未達成協議後，兩國磋商陷入停滯。雙方互控是造成川金二會失敗的原因，北韓並要求美國在年底前提出「新方法」。

金英哲是川金二會前的北韓核談特使。他今天指出，美國不理會北韓要求美方採取新作法的聲音，反而藉由一再催促其他國家實施聯合國（UN）對北韓的制裁措施，用「更狡猾和惡毒的方式」給北韓壓力。

他說：「一切都是有限度的。」

「（川金）密切的私人關係，永遠無法偏離公共事務思維，也從來都不是北韓與美國關係避免惡化的保證。」

(中央社)