許男犯案時攜帶長20公分的利剪，幸好未對被害櫃姐造成傷害。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高雄許姓蛋糕師傅今年三月在三多商圈一間知名百貨公司內，持利剪尾隨一名櫃姐進入廁所，強行摟住對方襲胸、揚言「再吵就殺了妳」，事後又鬼扯自己有躁鬱症、聽到被害人尖叫才發現自己在女廁。檢察官認為許男惡行重大、要求從重量刑，高雄地院依攜帶兇器強制猥褻罪，判許男5年，可上訴。

事發後，受害櫃姐始終擺脫不了恐懼的心理陰影，只要有人走在她背後、就會感覺害怕，甚至得至身心科治療。在法庭上作證時，回想起被害過程竟不自覺發抖，聽到許男的聲音時更嚇到當場崩潰痛哭。

判決指出，2019年3月11日晚上7點多，百貨公司櫃姐獨自如廁時，聽聞有走進廁所的腳步聲，還有撕膠帶的聲音。櫃姐不疑有他、推開門走出廁間時，許男冷不防從她背後突襲熊抱，還伸手搓揉她的胸部，並揚言「再吵就殺了妳」。

為了阻止櫃姐尖叫，許男用膠帶封她嘴，還將她拋甩至地板壓制，更想把人拖進廁間。過程中櫃姐不斷抵抗、扯下膠帶，尖叫聲被廁所外另一名櫃姐聽見，衝進廁所大喊「你在幹什麼」、「搶劫！搶劫！」，許男才落荒而逃。

警方獲報趕抵現場，立刻在百貨公司內逐層展開搜索，沒想到竟在3樓男廁內、找到變完裝、躲藏的許男。許男到案後說詞反覆，一下說「櫃姐父親欠錢1000萬，要押人取債」，又說「在網路上發現櫃姐很漂亮，到百貨公司想認識她」，甚至胡扯「從通訊軟體群組知道櫃姐是愛劈腿的網紅，很討厭劈腿的女生，用膠帶貼住她的嘴巴要跟她溝通，甚至想揍她」。許男甚至在法庭上辯稱自己是躁鬱症病患，服藥會讓他失去判斷及控制能力，聽到被害人尖叫，才驚覺自己在女廁內。

櫃姐強調，自己根本不認識許男，從未經營部落格，社群網路帳號也未設公開，許男所言根本胡扯。而許男看診的精神科診所則指證，許男罹患的是憂鬱症併焦慮症，主要症狀僅「憂慮」及「睡眠障礙」，並未罹患其他精神疾病或心神障礙，服藥也不會影響他的判斷及控制能力。

高雄地院法官認為，許男明顯為預謀且隨機犯罪，行徑囂張大膽，手段陰險暴力，危害社會治安惡性及情節重大，更導致櫃姐身心受創，依攜帶兇器強制猥褻罪判許男5年，全案可上訴。

(中時 )