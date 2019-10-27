吳志祥雖然用電網防猴，但果園內處處可見獼猴拆開、丟棄的套袋。（李忠一攝）

吳志祥曾用收音機製造聲音，用以驅趕獼猴，但久而久之獼猴也不當一回事。（李忠一攝）

吳志祥的果園遭到猴群肆虐，估計損失60萬元，宜蘭縣議員陳俊宇也到場了解，盼政府能協助果農。（李忠一攝）

宜蘭縣員山鄉吳姓果農種植有13公頃面積的果園，為保護柑橘類等作物，常跟台灣獼猴鬥智，但近5年來獼猴數量大增，中秋節後已損失逾萬台斤的作物，估計損失60萬元，使用電網、鞭炮、養狗都無效，果農嘆說：「看到猴群肆虐後的果園慘狀，心真的在淌血！」

49歲的吳志祥經營果園已有20年，隨季節不同種植有蓮霧、芭樂等水果，現在是以蜜柑等柑橘類為主，近5年來獼猴數量大增，山上食物有限，因此開始大舉入侵果園，猴群出現動輒是40、50隻。

吳志祥說，其實獼猴吃不打緊，但獼猴入侵果園後「是半吃半玩。」咬一口嫌難吃，又再吃其他果實；此外，山區食物短缺，過去獼猴不吃的佛手柑，現在都懂得咬掉外皮再吃裡面的果肉。

他說，架設電網後一度達到驅趕之效，但獼猴也會進化，知道電網有電，竟然會用樹枝、樹葉絕緣，再跳入果園內大吃特吃，他有一處有架設電網、1.5公頃的果園，就被啃食了3分之1。

吳志祥說，也用過鞭炮、收音機製造聲音驅趕，但久而久之，獼猴也不當一回事，也有養狗防猴，但「猴子會爬樹，狗不會啊。」朋友得知他想方設法跟獼猴鬥智，虧他以後不會得到失智症，但這場人猴大戰「我認輸了。」

吳志祥表示，實在不堪猴群侵擾，計畫縮小果園面積，也打算專心種茶，「猴子總不會喝茶吧？」但他也擔心，如果食物短缺，難保獼猴會下山啃食嫩葉。

宜蘭縣議員陳俊宇也到場了解，他說，看到果農的心血化作烏有非常不捨，目前看來電網已經失效，且損失愈來愈嚴重，希望縣府有積極作為拿出對策，並研議比照天然災害補助方法，向中央爭取或編列預算幫忙受損的果農。

宜蘭縣政府農業處長康立和表示，目前推的政策是用電圍籬盡量讓獼猴不要靠近，但每個地點評估方式不一樣，農業處會再去現場了解協助果農做更好的維護，也會向中央建議，讓猴害變成天然災害的補助標準之一。

(中時 )