「濟南，我們來了！」(中華全球城市選拔協會提供)

蒙古佳麗瑪娜爾一身勁裝登長城。(中華全球城市選拔協會提供)

來自泰國曼谷的可瓏溫(右)與莫斯科的尤珍妮一馬當先衝上齊長城。(中華全球城市選拔協會提供)

孟姜女的故事是中國民間四大傳說之一，傳說中被孟姜女「哭倒」的長城就昰山東省境內的齊長城，全球城市形象大使們26號特地換上運動服一同「跑上」長城，果然個個都是身手矯健的女漢子！

旭美.2019第14屆全球城市形象大使世界盃總決賽11月2日在濟南奧體舉行。50位來自各個不同城市的佳麗們昨天兵分兩路，第一组穿上勁裝直奔齊長城錦陽關段！

孟姜女的故事是中國民間四大傳說之一，而齊國就是這一故事的發源地。由於孟姜女的原型是齊人杞梁妻，所以許多學者都認為哭倒的是齊長城，而非秦長城，因為孟姜女故事出現時，秦長城還沒有修築。

齊長城最早是修建在水利工程之上的。原來齊國特別是齊國西面，水災非常頻繁，因此齊國很早就在河岸築起一些攔水的堤壩，當時就叫「防」。公元前555年，晉國會同諸侯聯軍攻打齊國，齊靈公指揮從塹壕里挖出泥土附在堤防上，使堤防更高更寬更長，從而發揮其禦敵功效。於是，這道防就由水利工程一躍而成為軍事防禦工程。是年，平陰發生了歷史上有名的「平陰之戰」。雖然戰事以齊靈公指揮不當而大敗，但從此拉開了齊國長達幾百年的大規模修建長城的帷幕。距今已有三千年以上的歷史。景區內有以孟姜女當年尋夫走過的小道為基礎修建的孟姜女景觀大道、齊長城遺址保護公園、孟姜女故居紀念館、孟姜女文化園等！

來到山東濟南參加世界盃總決赛的各國佳麗，對學習中文都有高度興趣，這幾天只見佳麗們不斷用中文說著「你好」，但對齊長城故事仍一知半解，反而對於登長城卻都興致盎然，原本主辦單位擔心嬌滴滴的佳麗們會體力不支，但美眉們一邊學著中文「濟南！歡迎你！」一邊彼此喝打氣就登上了齊長城！來自泰國曼谷的佳麗可瓏溫以及蒙古的瑪娜爾還露了小蠻腰，辣翻齊長城！

雖然不見孟姜女，但登高望遠，美眉們纷紛開心大叫「美呆了」！登完齊長城，佳麗們下午轉往朱家峪。

朱家峪 位於山東省章丘市，是一座環境優美，建築古拙的村落，在山東省諸多有名的古村落中，朱家峪憑藉豐厚的文化底蘊，獨樹一幟，被選為「中國歷史文化名村」，也被譽為「山東第一古村落」。

朱家峪直到現在依舊保留著600年前的建築格局，村子裡一派古風，引人遐想。而選美佳麗們走到哪都是大家矚目的焦點，美眉們雖然年輕，但對於古樸村落的點點滴滴還是充滿了好奇與讚嘆！

(旺報 )