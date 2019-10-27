秋、冬是流感盛行的季節，不少民眾出門時也開始戴上口罩，不過醫師指出，許多人依舊選錯、用錯口罩，白忙了一場。

市面上口罩可分為布口罩、N95、外科口罩、活性碳口罩、紙口罩，適合使用時機大不同。

1.布口罩或棉質口罩：適合平日打掃使用。

馬偕醫院感染科主治醫師王威勝指出，棉質口罩縫隙大，這類口罩較適合在家中打掃時，阻隔顆粒較大的灰塵與污染，但對於防止流感病毒，效果並不夠。

王威勝解釋，雖然流感病毒多半得附著在顆粒較大的飛沫上才能散播，戴布口罩可提供一定程度的阻隔，但因為病毒本身的顆粒小，過去統計布口罩約只能過濾掉空氣中約37%的病毒微粒（指的是0.3微米以上的顆粒），且布口罩跟臉部之間的空隙也大，因此若是在醫院或室內等病毒量較高的密閉空間，靠布口罩來阻隔效果可能就不太好。

但如果只是感冒時，怕咳嗽、噴嚏的飛沫影響他人，戴布口罩仍然是可以考慮的選擇。

2.活性碳口罩：騎車族、打掃時可用，但抗空污效果有限。

強調添加活性碳的口罩，也無法抵抗流感或嚴重的空污。因為活性碳口罩的功能只是用來吸附揮發性的有機溶劑與空氣中的雜質。因此，只適合騎機車，或噴灑有機溶劑、刷油漆時配戴，用來阻擋異味、油污等髒污。

而且王威勝說，活性碳吸附一定量的揮發性有機物後，就無法再發揮效用，因此通常在污染的環境下，用完一次就需要丟棄，或時間不宜超過四小時。

3.醫療手術用口罩：可防流感，但空污，仍不足夠。

常見於醫院、手術室使用的口罩，這類口罩，可過濾約90%以上的5微米微粒，有呼吸道症狀或流感盛行時，戴這種就算足夠阻隔藏在口鼻飛沫的病毒。通常有三層不織布，常見為綠色、粉紅色或藍色。

其三層設計的功能如下：

■外層：PP潑水材質，可阻隔有病源的飛沫或血液附著。

■中層：特殊濾網，可阻隔細菌、粉塵。

■內層：超柔細纖維，可吸收汗水、油脂。

不過，若要抗空污，這類醫用口罩效果仍然不太夠。因為PM2.5的顆粒小於 2.5微米，醫用口罩無法完全過濾這些細微顆粒。根據台大公衛學院職業醫學與工業衛生研究所教授陳志傑研究指出，這類口罩多為平面設計，無法緊密貼合臉部，懸浮微粒仍有辦法透過空隙被吸進體內，對PM2.5的防護力其實只有約30%~80%不等。

4.美規N95或歐規FFP1口罩：較能有效阻擋空污。

這類口罩主要的作用就是過濾懸浮微粒，可抵檔95%以上的0.3微米以上的病毒微粒。台大公衛院實驗發現，可阻擋80%~99.7%不等的空污物質。而且因為立體造型能緊貼臉部，密合度比醫用跟活性碳的口罩高，防護效果也較好。因此若空氣品質太差時，最好還是使用這類的口罩。

不過，若只為了避免流感、或是到醫院探望病人，仍建議戴一般醫用口罩即可。因為N95口罩因為氣流阻抗高，會造成呼吸困難，一般人應避免長時間久戴。對於本身肺功能不佳、孕婦或患有慢性呼吸道疾病、哮喘的人也都不適合使用。因此，王威勝說，如果是空污嚴重時，最好還是乾脆避免外出。

美規N95或歐規FFP1口罩較能有效阻擋空污。（圖片來源：Pixabay）

5.紙製口罩：無法取得其他口罩時才用。

常見於醫院販賣機或贈品常發的紙製口罩，過濾微粒的效果最差，也不防水。對於飛沫、唾液、血液等髒污缺乏保護力。因此，王威勝建議，只有在無法取得其他口罩、非不得以時才用。

需要注意的是，口罩正反面效果差很多，但不少民眾常搞不清口罩該戴一面。王威勝提醒，醫用口罩區別正反面，不是依顏色，而是看材質，防水層應在外側，布面層貼近口鼻處。

若口罩上有軟質金屬條的，則通常是金屬條面向外，並應用雙手將軟質金屬條沿著鼻樑壓緊面頰，使口罩與面部之間盡量無縫隙。

此外，口罩材質特殊，丟棄時，以一般垃圾處理就可，不必放入紙類回收。

(中時電子報)