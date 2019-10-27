彰化縣員林市南東里長黃家富，去年底當選後，遭競選對手指侵門踏戶，上門出言恐嚇「前面水溝沒加蓋」、「絕對要給你弄死、乎你死」等語，近日遭彰化地院一審判決當選無效，仍可上訴。

這是去年大選中，彰化縣唯一一件、也是彰檢史上第二件，因涉選舉暴力的當選無效訴訟；60歲黃家富在去年五合一大選中順利當選，取得三連霸。事實上，他在2010年、2014年兩度登記參選，皆是同額競選，本屆尋求3連霸之路，卻遭遇80歲堂叔黃俊黨登記挑戰。黃俊黨登記為1號候選人、黃家富2號，結果黃家富以807票當選。

去年11月19日下午3點半，亦即選舉投票日前5天，雙方疑因宿怨長年不睦，黃俊富疑似喝了點酒後，不滿堂叔一把年紀還出來與他競選，竟獨自騎車到堂叔家嗆聲，遭堂叔提告恐嚇成罪，彰檢再依違反選罷法對黃男提起當選無效之訴。

根據判決書，黃家富基於以強暴、脅迫方式妨害他人競選及恐嚇之意，進入客廳向黃俊黨稱「乎你做，乎你做好不好」、「你身體要固好勇，不要選」（台語），又向堂嬸說「你頭腦壞掉了」，還用手指著堂叔腦門，口氣強硬說「頭前的溝沒蓋蓋子，你去死！」。

之後，黃家富走出客廳外又走進來，繼續用台語嗆「輸贏喔」「我要給你弄死」、「前面的溝子沒蓋蓋子，你自己去跳」、「我要乎你死」，不斷言詞恐嚇脅迫黃俊黨，致其心生畏懼，不敢從事競選活動，最後僅獲得308票。

彰化縣選委會指出，目前尚未接獲判決書，若當選無效訴訟經二審判決確定時，應自判決確定之日起解除其里長職務，若任期尚未過半，則須依法辦理補選事宜。

(中時 )