今年氣候佳，台中市霧峰區「普願自然生態園區」內栽種的橄欖樹結實纍纍，將開放民眾開果。（林欣儀攝）

因政府推廣，台中市霧峰區桐林山區早期栽種許多橄欖樹，後因蜜餞產業更迭，許多橄欖樹陸續遭砍伐、部分染病枯萎，擁有2公頃橄欖園的張家，因媳婦楊月霜無力照顧，只能任其橄欖園荒廢，7年前她毅然將橄欖園無持提供一群志同道合的民眾開荒，今年橄欖盛產，將開放採果。

指著結實纍纍的橄欖樹，楊月霜說，這片橄欖園存在許久，因丈夫10多年前過世、獨自一人無法照顧，這片橄欖園就此荒廢，雜草長得比人高，因深感果園荒廢可惜，再加上巧遇志同道合的一群人，大夥便一起「開山」。

普願生態社會福利協會理事長黃金保說，約半甲子前，政府為保護山坡地，鼓勵農民栽種橄欖樹，但80年代時許多工廠大量收購國外進口的橄欖，橄欖栽種產業沒落，目前這片橄欖園應是霧峰區面積最大，協會成員以有機方式栽種，盼維護桐林山區的好環境。

經過7年努力，取名為「普願自然生態園區」的果園內不只種橄欖，還有洛神花等各式農產，最近正值橄欖產季，黃金保，今年因氣候佳、產量上看2萬5000斤，將開放民眾採果。

(中時 )