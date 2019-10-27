國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在澎湖與立委參選人舉行聯合造勢。但昨天下午國民黨新竹市黨部也舉辦了「沒有韓國瑜」的庶民造勢活動。而最新的造勢俯拍圖也曝光，網友看到直呼，「這圖看不到盡頭」、「庶民起義，韓國瑜加油」。

新竹市議會議長許修睿等支持韓國瑜的地方人士，26日下午在竹蓮寺前廣場舉辦造勢活動，儘管韓國瑜沒有到場，但現場依舊擠滿人潮，隨著助講者帶動的氣氛，不時高喊「韓國瑜凍蒜！」，甫接下國民黨新竹市黨部主委的新竹市議長許修睿說，在廟口開講看到這麼多鄉親前來支持韓國瑜，就能了解現在執政狀況如何，民進黨擁有執政權，立院過半，卻每天都在罵在野黨，顯示民進黨對自己執政都沒有信心。

許修睿強調，他從政以來，從沒見過一位候選人這麼有魅力，民眾完全自發性前來追隨候選人，精神令人感動。韓國瑜一定會進總統府，懇請大家「他越黑我越挺」。

國民黨新竹市黨部在新竹市湧蓮寺前廣場舉辦造勢，支持者擠滿現場。(圖/截自臉書社團，管姓網友提供)

某位熱情的國民黨支持者就將昨晚(27日)傍晚的造勢俯拍圖，PO上韓國瑜的相關臉書社團，居高臨下的照片中可見，滿滿的人龍筆直的往後延伸，完全看不到盡頭。

網友也紛紛留言，「好感動」、「大家加油2020下架民進黨」、「民進黨下台，韓國瑜才有辦法護主權，改變臺灣」、「很讓人感動的畫面」、「絕不支持不知民間疾苦的蔡小姐」、「堅決支持出身庶民總統」。

(中時電子報)