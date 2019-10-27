苗栗縣長頒獎給金牌獎得主卓蘭國小。〔謝明俊攝〕

哈客屋拿下網路最佳人氣獎。〔謝明俊攝〕

瑞比兔家族拿下最佳創意獎。〔謝明俊攝〕

苗栗2019親子客語影片徵選頒獎

苗栗2019親子客語SHOW影片徵選頒獎之二

苗栗縣是客家大縣，為了鼓勵鄉親在家平日多說客語、學習客語，苗栗縣政府特舉辦「2019親子客語SHOW─大小細子

共下尞」影片徵選，共有48隊報名參賽，32隊入圍，27日特別選在後龍客家圓樓舉行頒獎典禮，為了營造驚喜，得獎名單是在頒獎典禮現場公布，結果金牌獎是由卓蘭國小所獲得，並由苗栗縣長徐耀昌親頒獎牌及3萬元獎金。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣是客家大縣，客家人口占了65％，為了鼓勵鄉親在家及平常生活中多說客語，學習客語，打造「客語即生活、生活即客語」的當靚苗栗，縣府團隊在今年首度舉辦「親子客語SHOW」影片徵選活動，透過微電影的製作，拍攝親子間自然互動，以簡單有趣的客語詮釋客家老古人言。

首次的影片徵選活動，共有全縣48隊報名參賽，經過評審初審後，有32隊入圍，獲得最佳網路人氣獎的有：吳家莊的故事、哈客屋、頭份國中等，最佳創意獎：瑞比兔家庭，最佳劇情獎：豐田國小，最佳默契獎：溫馨家人組，最佳效果獎：客家人，銀牌獎有2隊：靚靚伙房屋及彭金蘭，金牌獎則由卓蘭國小奪下。

主辦單位為了增加參與感及比賽趣味，特別邀請所有入圍的32支隊伍前來參加頒獎典禮，得獎名單一律保密直到頒獎典禮，由頒獎人當場宣布後直接頒獎，當縣長徐耀昌宣布金牌得主是卓蘭國小時，校方代表歡喜尖叫，讓現場氣氛達到高峰。

(中時 )