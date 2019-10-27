許多女性都有這種感觸，還沒結婚前，男友對自己是一心一意、看到異性抱持距離；但成為老公後，卻變了個人，不把老婆放心上就算了，還在外面沾花惹草。以下4大星座男容易有「婚前一心一意、婚後三心二意」症頭，女性朋友多注意！

第四名：征服後厭倦的獅子座

眾所周知，獅子座有征服的慾望，獵物還沒到手前，獅子男肯定保持著百分百的激情，對戀人一心一意。可是一旦結婚後，代表獵物已經被征服了，沒了動力的獅子男就會開始厭倦，在家裡處處看戀人不順眼。這時候一旦外面有什麼吸引得住他們的地方，很可能就會撲向新的獵物，對婚姻三心二意。

第三名：沒太多耐心的牡羊座

牡羊男的耐心，僅在於婚前。在戀愛的時候，牡羊男會對戀人千依百順，就算戀人要天上的月亮，他們也會想辦法摘下。結婚後，牡羊男就慢慢顯露缺乏耐心的本性，脾氣火爆，對戀人動不動就看不順眼，所以出軌也變成牡羊男的常態。

第二名：骨子裡花心的金牛座

金牛男給人的印象是專情，是一般人眼中的「顧家男」。殊不知金牛男骨子裡卻是花心，結婚後若遇上強大誘惑力，三心二意也變成了金牛座的常態。只不過他們會把自己隱藏的很好，不會輕易讓人識破自己的花心。

第一名：愛好自由的水瓶座

水瓶座的人是十二星座中最喜歡自由，最害怕被束縛的星座。在結婚前，他們一向以好男人的標準來嚴格要求自己，婚前是非常細心而且專一的男人。一旦結婚後，受到婚姻的束縛，覺得整個人都要窒息了，水瓶男很可能忍不住要去外面「呼吸新鮮空氣」，尋求瀟灑快活。

(中時電子報)