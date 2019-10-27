台中市潭子區公所社造中心在市定古蹟摘星山莊舉辦「與家鄉．潭一場戀愛─108年度台中市潭子社區營造聯合成果展。（盧金足攝）

台中市文化局長張大春（右）在潭子區長林國聲為潭子社造展現古往今來之美，接地氣又有創意，大力按讚。（盧金足攝）

大豐社區的戴潮春第四代夫婦主演行動劇《大豐姑娘要出嫁》，喜氣洋洋。（盧金足攝）

潭子區公所社造中心及輔導團隊的努力下，挖掘出在地文化及歷史記憶。（盧金足攝）

台中市潭子區公所社造中心自2017年成立「社區營造雁行家族」，秉持「雁行理論」理念，以社區營造有成之社區做為「領頭雁」，帶領區內各社區投入社造工作，成果豐碩，26日特別在市定古蹟摘星山莊舉辦「與家鄉．潭一場戀愛─108年度台中市潭子社區營造聯合成果展」，副市長楊瓊瓔、文化局長張大春在潭子區長林國聲為潭子社造展現古往今來之美，接地氣又有創意，大力按讚。

楊瓊瓔對參展社區所展現的「社區營造力」大為驚艷，稱讚各社區都能發揚自己在地的文化特色，創造出獨樹一格的社區營造，為社區挹注更多生命力與人情味。

此外，台中市議會議員賴朝國、周永鴻也親自出席，立法委員洪慈庸、台中市議會蕭隆澤議員、吳顯森議員等議員代表也到場相挺，潭子區各里里長、各社區發展協會理事長出席共襄盛舉。

潭子區長林國聲表示，潭子作為大台中市的中心位置與交通要道，加上境內有台中加工出口區，工商業發達，促成潭子區內族群多元，有平埔族、漳州人、泉州人、客家人、移工與新住民，蘊育出潭子獨特且豐富的文化樣貌。

在區公所社造中心及輔導團隊的努力下，挖掘出在地文化及歷史記憶，在基礎上輔導每一社造點展現屬於自己的社區營造力，呈現出潭子的古往今來之美，號召大家來「與家鄉．潭一場戀愛」。

社區營造成果展有靜有動，靜態展有甘蔗社區為追尋三官天神爺爺的足跡，與僑忠國小合作的文化走讀；有大豐社區以摘星情緣為題創作演出的行動劇；有家興社區以味道探訪社區的今昔發展。

還有潭仔墘永續發展協會深入訪查重現酒店巷獨特釀酒文化與為自保而存的國術文化；有潭雅神社區大學透過鄉土劇場及故事繪本等方式，所創作的在地故事童話。

動態展規畫2場文化劇場、1場社區特色表演及1場台語導覽，演出者橫跨老中青三代，包括弘文高中老師蔡建文與20％實驗劇坊林照明老師，帶領學生戲說摘星歷史；大豐社區的戴潮春第四代夫婦主演行動劇《大豐姑娘要出嫁》，潭仔墘永續發展協會所準備的特色表演。

最後還有摘星山莊與台中教育大學台灣語文學系教授何信翰合作指導的青年台語導覽。展現出今年度潭子社造中心與台中市政府文化局社區營造點計畫的豐碩成果，熱鬧精彩，吸引民眾扶老攜幼一起參加，體驗充實的社區力。

(中時 )