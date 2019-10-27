就在土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）參加莫斯科國際航太展（MAKS），由俄羅斯總統普丁親自接待，看過蘇-35戰機後兩個月，傳出雙方已快要達成協議。安卡拉除了可能採購36架蘇-35外，兩國還可能攜手生產這款戰機的部份元件。
據澳洲新聞網（news.com.au）26日報導，土耳其為了採購俄製S-400防空系統，和美國鬧翻了。由於華府堅稱，S-400與北約防空系統不相容，可能蒐集洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35的情資，對「閃電II」（Lightning II）戰機造成威脅，因此將安卡拉踢出F-35專案外。
而土耳其買俄製戰機的消息傳出，就在《紐約郵報》（New York Post）報導，艾爾多安和美國總統川普又爆發新爭執後。隨著飽受戰爭蹂躪的敘利亞危機惡化，一名庫德族民兵領袖獲邀前往美國國會作證，但艾爾多安要求川普，把他「交出來」。
(中時電子報)
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