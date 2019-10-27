韓國瑜新移民政見發表 端出政策牛肉 16:122019/10/27 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨黨主席吳敦義（後排右2）、立委林麗蟬（後排右起）、韓國瑜國政顧問團團長張善政、前新北縣縣長周錫瑋等人27日出席國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見發表會，端出政策牛肉，向廣大的新住民朋友爭取支持。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國政顧問團社福小組長馮燕（中）出席國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見發表會，推出政策牛肉。 國政顧問團長張善政（右）、前台北縣長周錫瑋（左）出席國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見發表會，推出政策牛肉。（陳信翰攝） 國民黨黨主席吳敦義（後排右2）、立委林麗蟬（後排右起）、韓國瑜國政顧問團團長張善政、前新北縣縣長周錫瑋等人27日出席國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見發表會，端出政策牛肉，向廣大的新住民朋友爭取支持。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #國民黨 #政策牛肉 #吳敦義 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳敦義何苦害國、害黨、害己 04:102019/10/23 時論廣場 叫陣唐湘龍！黃光芹：韓國瑜回不去了 11:422019/10/23 政治 韓國瑜「五力」進攻！他預言：將支支射中蔡英文要害 08:092019/10/24 政治 他怒飆韓十分鐘 網驚知識藍不演了！ 08:592019/10/25 政治 挺柱聖戰助講團成立 藍民代力挺洪秀柱 10:352019/10/25 政治 國民黨中央助選團今成軍 未納入前立法院長王金平 16:172019/10/25 政治 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 08:522019/10/26 政治 韓國瑜強得可怕！他曝：韓兩套心法打遍天下無敵手 10:592019/10/26 政治 韓背上蓋天后宮官印 韓國瑜：公費遊學一年非吹牛 10:222019/10/27 政治 分析蔡韓民調後...他冒出這句話 網驚喊：選情告急 15:592019/10/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 韓粉新竹造勢俯拍圖曝光 網嚇呆：看不到盡頭… - 政治 第三位市府顧問走人！謝震武太太李月娥辭中市府顧問 - 政治 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 - 政治 正妹韓粉闖小英親綠拜廟現場直播 笑喊：放心了! - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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