國政顧問團社福小組長馮燕（中）出席國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見發表會，推出政策牛肉。

國政顧問團長張善政（右）、前台北縣長周錫瑋（左）出席國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見發表會，推出政策牛肉。（陳信翰攝）

國民黨黨主席吳敦義（後排右2）、立委林麗蟬（後排右起）、韓國瑜國政顧問團團長張善政、前新北縣縣長周錫瑋等人27日出席國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見發表會，端出政策牛肉，向廣大的新住民朋友爭取支持。

(中時 )