國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜上午還在澎湖，晚上又要到台北和青年座談，馬不停蹄的選舉行程，仍在中午專程飛回高雄，出席天主教高雄開教160周年感恩祭典；韓致詞表示，感謝天主教在台幫助弱勢、偏鄉、醫療及安撫人心等貢獻，可說是居功厥偉。(劉宥廷攝)

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜上午還在澎湖，晚上又要到台北和青年座談，馬不停蹄的選舉行程，仍在中午專程飛回高雄，出席天主教高雄開教160周年感恩祭典；韓致詞表示，感謝天主教在台幫助弱勢、偏鄉、醫療及安撫人心等貢獻，可說是居功厥偉。

天主教在高雄開教160周年感恩祭典，今下午1點在高雄展覽館登場，數千教友參與、場面隆重；韓國瑜指出，他排除萬忙趕過來，來到這裡其實心理充滿感恩的心，遙想160年前，當神父在高雄港登陸，那時候是什麼狀況？那時的交通、通訊、醫療、人心，每一個都是艱鉅挑戰。

韓說，當時傳教士是在什麼力量可支撐，遠從歐洲來到萬里之外的台灣，這真是太了不起了，且排除語言障礙，排除這麼多困難來傳播天主教，可以想像這要有堅定信仰、孜孜不倦努力及造福人群的願望。

韓表示，天主教受到大多數民眾的肯定，且160年來有幾個項目太令人覺得稱讚、了不起，一是教育，天主教辦教育非常徹底，從幼稚園到大學，在教育這系統上當仁不讓；二是醫療，天主教醫院行善幫助不少家庭；三是對偏鄉地區關懷照顧；四是安定人心，在很多天災人禍時，人心惶惶不安、平常心靈波動受到衝擊等，天主教可撫慰人心。

韓說，自己身為市長，在160年長河中只是小角色，期盼未來160年，天主教在台灣整個傳播教育的影響、以及對台灣宗教社會貢獻，能夠更攀高峰，撫慰更多人心，同時也謝謝佛教、伊斯蘭教、道教等所有教派領導者，謝謝各宗教讓台灣變得更好。

(中時 )