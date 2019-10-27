隨著2020大選腳步近，許多民調紛紛出爐，然而，國民黨總統參選人韓國瑜目前在許多民調上都落後尋求連任的蔡英文。有網友分析，蔡英文滿意度仍然在低檔盤旋，但只要對上韓國瑜，蔡支持度永遠高出一截。他說韓國瑜就是蔡英文執政的最佳遮羞布，因為韓讓蔡英文逃過N次被檢視的機會。對此，有網友在文章底下酸回「看起來民進黨選情蠻告急的」。

《TVBS》日前公布最新民調，蔡英文支持度為52%，遙遙領先韓國瑜的39%，兩人差距拉大到13個百分點。韓蔡兩人差距慢慢擴大，令許多支持韓國瑜的民眾憂心。然而，雖然到目前為止，韓國瑜選情在許多民調上都顯示出不樂觀，但仍有許多人認為韓國瑜可從谷地翻轉，民調仍有望能衝上來。

網友a2379928在PTT撰寫「韓國瑜已成了蔡英文的最佳遮羞布」一文。他指出，TVBS民調顯示，國民黨黨支持度比民進黨高12%，但韓國瑜支持度卻比蔡英文少13%，已經是最好的說明。蔡英文滿意度仍然在低檔盤旋，近期鬧出來的執政疏失也不少，民眾對蔡英文政府仍然不滿意，但只要對上韓國瑜，瞬間蔡英文好像就吃了無敵星星一樣，支持度永遠高出一截。他提及，任何挺韓或質疑蔡執政的新聞，下面清一色都是酸韓。他認為，韓國瑜就是蔡英文執政的最佳遮羞布，因為韓讓蔡英文逃過N次被檢視的機會。

對此，有網友在底下不以為然回文表示「看起來民進黨選情蠻告急的」、「有腦子的人都知道要政黨輪替，不能讓民進黨吃死」、「立委就是投DPP對面的就對了，這是很多人的共識」。另外也有網友認為「稍微有腦子的都知道民進黨穩當當」、「白海豚想總統想瘋了搞到整盤輸」、「國民黨立委才是垃圾」。

(中時電子報)