「以米會友」，花蓮鳳林鎮大榮國小日前全校出動，前往富里東竹國小進行米食交流，大啖親手製作的大阪燒，下午更前往農會參觀，讓孩子們深入有機栽種的田中，腳踏泥巴，手抓昆蟲，口喝獨特的米麩搖搖樂。大榮國小主任林東雕說，透過計畫讓孩子們深入下田體驗，才能了解每一碗白飯的彌足珍貴。
農糧署「食米學院」計畫深入校園，大榮國小在計畫中，實際與社區農戶合作，讓小朋友們自己耕種，從插秧、除草、施肥到收割，樣樣都需要自己來。大榮國小54位師生25日更南下東竹，拜訪食米計畫前輩東竹國小。
林東雕說，東竹國小也有一塊農田，而且另外規劃堆肥區，非常值得借鑒。一群人在活動中心裡將米磨成粉狀，加入水攪和成漿，倒入鍋子內中煮成大阪燒，自己做自己吃。
午間前往農會參觀，體驗有機栽種的農田，孩子們脫下鞋子踩在濕潤的泥巴裡，在稻海的綠林中尋找穿梭其中的昆蟲，課本中常見的瓢蟲、豆娘、蜻蜓與蚱蜢在田裡不再是圖案，而是活生生的生態課本。
米麩搖搖樂以富里米麩搭配鳳林豆奶，調和成在地特殊飲品，小朋友喝著很像麵茶的搖搖樂，大嘆原來米可以這麼多變，徹底打破他們對於白飯的刻板印象。林東雕表示，米食是台灣傳統文化，近年飲食選擇多樣，透過計畫讓孩子們重新認識米食，讓老食材也萌發新體驗。
(中時 )
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