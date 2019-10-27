總統蔡英文今日下午陪同立委林昶佐於萬華廣照宮參香，萬華為親綠選區，挺韓網紅高鈞鈞闖小英拜廟現場直播，發現大概廟門口外就沒啥人了，笑喊「放心了!」(Youtube截圖)

總統蔡英文今日下午陪同立委林昶佐於萬華廣照宮參香，萬華為親綠選區，挺韓網紅高鈞鈞闖小英拜廟現場直播，發現大概廟門口外就沒啥人了，笑喊「放心了!」她並於途中遇到韓粉長輩也想去現場看熱鬧。中途因直播被卡，畫面被黑至少五分鐘，她緊急逃離現場狂喊「太誇張了!人那麼少還卡」，覺得自己的直播絕對是被干擾了!

總統蔡英文今日下午陪同立委林昶佐於萬華廣照宮參香，現場有許多維安人員以及身著林昶佐背心的人。挺韓網紅高鈞鈞闖小英拜廟現場直播，並於半路遇到一個也是挺韓的大姐也要去現場看熱鬧。

高鈞鈞在小英抵達現場四處環繞之後，她笑說「看完以後放心了，可以走了，大家知道我的意思嗎?」她從遠一點的地方照現場，告訴大家差不多廟門口外就沒人了。

中途她訪問好幾位現場民眾，但畫面一度被卡，她說「超卡的，拜託，根本就沒什麼人還在那邊卡，我用的是中華電信耶!根本就沒什麼人在卡什麼，好誇張喔!」她說自己的直播絕對是被干擾的，趕快逃離現場跟網友報平安，並說自己畫面被黑五分鐘太誇張了!

高鈞鈞說不要再說韓粉都是老人了，剛剛她去晃了一圈，請問都是什麼年齡層在挺蔡呢?對於直播被卡，高鈞鈞十分不高興，並說要去找龍介告狀。高鈞鈞問，現場如果扣掉維安，扣掉林昶佐的工作人員還剩多少人呢?

高鈞鈞並表示，她發現有政論節目剪接一整周的節目黑韓，把所有藍營的民代發言都剪掉，真的是在做韓國瑜精華版「剪接」，高鈞鈞說，看完那節目她真的是無法怪剛剛她訪問到的英粉，為什麼會無條件支持蔡英文，說不出韓國瑜的所以然來，因為他們看到的都是嘲諷。

(中時電子報)