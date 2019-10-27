2019欣欣盃慢速壘球錦標賽27日上午在台中市大里區東湖壘球場開打，吸引近千名球員到場共襄盛舉，球員們在場中卯足勁較量，現場賽事相當精彩，而身兼大里體育會榮譽會長的立委何欣純特別為賽事開球，呼籲政府增設體育場地，讓更多人能運動、強身。

拿起球棒、瞄準目標，何欣純順利擊出漂亮好球，緊接著，她又變身為投手、真正為慢壘賽開球，現場觀眾看到何欣純順利投球，立即報以熱烈掌聲，氣氛熱絡。何欣純說，雖然平時就有運動習慣，但在那麼多人面前開球，一開始還真有點緊張，很擔心會失手、投出大暴投，還好最後順利完成。

在開球儀式後，大里區體育會舉辦的欣欣盃慢壘錦標賽正式展開，70支隊伍在球場上一較高下。主辦單位指出，國內熱中慢壘運動的人逐年增加，這項競賽也一年比一年辦得盛大，今年賽事資訊才公布，就有許多人報名。

何欣純則說，慢速壘球的精神就是讓人人都能充分參與，在運動過程中不但能感受休閒的樂趣，也能培養團隊合作、互助精神，今年競賽場地是她向國產署爭取土地闢建，別具意義，未來盼增加更多場地與設施，讓更多民眾能運動。

(中時 )