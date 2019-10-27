前國民黨主席洪秀柱（藍領黃邊者）首次在拜票活動上強碰台南市黃偉哲，兩人是立法院舊同事，彼此開心擁抱互相祝福。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱（藍領黃邊者）看見台南市長黃偉哲不會尷尬，反而認為是立法院老同事，彼此有說有笑。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱27日在台南市立文化中心參加一場親子活動，巧遇台南市長黃偉哲，兩人拋開藍綠分野，開心擁抱，黃偉哲大方祝福「加油」，洪秀柱認為雙方在選舉上各擁其主，是一場良性競爭，同框算是「可愛的畫面」。

黃偉哲目前身兼民進黨蔡英文總統的台南競選總部主委，洪秀柱是國民黨大老，這次挾「洪流」氣勢挑戰台南市第6選區立委寶座，槓上民進黨籍現任立委王定宇，洪、王兩人選情隨著選舉逼近進入火熱競爭。

洪秀柱27日在東區參加一場親子活動，受到民眾熱烈歡迎，不斷受民眾邀請合照、握手。這時黃偉哲身影突然出現，他原本參與另一場南美展，經過場地時，巧遇洪秀柱，分屬藍綠陣營的兩人不以為意，當場互相擁抱寒暄，開心以立法院舊識身分打招呼。

洪、黃難得被捕捉到同框，黃偉哲面對媒體詢問略顯尷尬，當面向洪秀柱稱「加油」隨即離去。

洪秀柱則稱兩人雖不同黨派，但不是仇人，開心對方還幫自己加油打氣，自己同樣祝福他擔任市長職務能夠勝任愉快，民主機制就是大家各自努力、各擁其主，是一場良性競爭。

(中時 )