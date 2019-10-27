生魚片沾「芥末」能殺菌? 以訛傳訛完全錯誤。(擷取自蒼藍鴿的醫學天地/YouTube)

愛吃生魚片的人都知道，沾哇沙米是基本動作，目的是為了增添風味，但更大的理由是殺菌！不過，這樣的認知並不可靠，甚至有人傻傻分不清，鬧出錯將芥茉當哇沙米的糗事。專業醫師說，哇沙米其實是山葵不是芥末，而哇沙米也沒有殺菌效果，頂多就是抑菌而已。

醫師吳其穎在個人Youtube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」分享，許多人吃生魚片料理，喜歡和哇沙米沾著吃，除了享受那股嗆鼻味道，多以為這樣也有殺菌作用，且相信搭配吃比較不會吃壞肚子，但傳聞是真的嗎？他破解大家的迷思，其實他吃生魚片只沾醬油，依然可以吃得頭好壯壯。

吳其穎指出，生魚片搭配的綠色哇沙米是山葵，但有些人卻誤稱它為茉未。山葵是十字花科植物，其莖部可以研磨成山葵泥，這會出現在正統且高檔的日本料理店。

吳其穎進一步解釋，有些店面提供的哇沙米或超市所販售的哇沙米粉末，並非使用成本較昂貴的山葵製作，而是使用有嗆鼻味的辣根以及綠色可食色素所做出來的仿製品。辣根的辣會刺激舌頭，產生麻感和痛感，但哇沙米的辣味卻會刺激鼻竇，讓人的鼻竇產生嗆辣的感覺。

至於把哇沙米誤解為芥未，則純屬口語流傳下的誤解，兩者根本不同。芥未醬由芥菜類蔬菜的籽經過研磨後，再加上水、醋或酒等調味品調製而成的。可在美式餐廳吃漢堡或薯條拿來沾食，或是與法式羊排搭配食用。

吳其穎表示，很多人以為吃生魚片有哇沙米可以殺菌，但這是以訛傳訛，因為不論辣根或山葵所含的辛辣成分「異硫氫酸鹽」，研究證實它能抑制細菌的生長，並非殺死細菌。也就是說，一旦生魚片已產生細菌，沾哇沙米只能讓細菌生長速度變慢，講它能殺菌其實是說心酸的。

吃生魚片要安心下肚，生魚片本身的新鮮度和處理過程更為重要，如果處理過程或保鮮不當，就容易吃壞肚子、吃進寄生蟲，造成寄生蟲感染或腸胃不適。

(中時電子報)