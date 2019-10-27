10月不只有國慶日，到了月底可是萬聖節高峰！來桃園逛G10，小心嚇破膽！這次桃園G10GO!市集為了迎接大小朋友最愛的萬聖節，26日舉辦一場挑戰尺度極限的「繽紛萬聖嘉年華」亮點日，除了《101忠狗》迷人的反派角色小小庫伊拉霸氣現身，還有帥氣小男孩反串恐怖經典角色安娜貝爾驚悚出場，還有可愛的白雪公主以及歡樂的汽球小丑等經典角色在現場萌翻天。

「繽紛萬聖嘉年華」亮點日各位變裝參賽者一起群魔亂舞逛大街。（圖取自G10GO!市集Facebook)

這次萬聖節亮點日與民同樂，發起創意變裝比賽，希望讓大家發揮創意，cosplay無極限，現場近百位的變裝民眾使出渾身解數，來場「假鬼假怪踩街遊行」歡樂亮相，做出最吸睛的創意打扮，並使出渾身解數表演1分鐘，評審以造型裝扮、創意巧思跟介紹表演來做評分，前三名可分別獲贈消費券，讓優勝者能現場馬上大啖創意異國貨櫃美食，感受濃郁的萬聖節氣息。

「繽紛萬聖嘉年華」亮點日歡樂大合影。（圖取自G10GO!市集Facebook)

這次異國貨櫃美食推出萬聖節限定的暗黑系美食真的很值得期待，像是BINGO BISTRO推出了遊走在肥美與貪婪之間的霸氣「戰斧豬排佐蘋果南瓜醬/起司薯塊」，一刀下去那鮮嫩多汁的大塊厚實肉質，搭配香甜蘋果南瓜的醬汁，完全征服老饕的胃。

BINGO_BISTRO推出了遊走在肥美與貪婪之間的霸氣「戰斧豬排佐蘋果南瓜醬起司薯塊」，一刀下去那鮮嫩多汁的大塊。（圖取自G10GO!市集Facebook)

2YUM精心特製的「暗黑花生雞蛋仔」，烏黑的雞蛋仔原來是加入竹炭，再淋上奶香煉乳，灑上香氣十足的花生粒，酷黑外表給人甜美的滋味，令人一口接一口超涮嘴！趁著秋高氣爽，來G10走走體驗萬聖節fu，嘗美味、玩DIY，拍美照，累積滿滿快樂回憶！

(中時電子報)