「中國再現10億噸級油田，實在是令人振奮」，25日甘肅省政府新聞辦舉行長慶油田公司慶城油田勘探開發重大成果新聞發佈會，宣告以慶城油田命名的長7源內非常規油藏儲量，9月25日已通過大陸國家自然資源部終審，新增探明儲量3.58億噸，預測儲量6.93億噸，形成10億噸級儲量規模。

長慶油田公司黨委副書記、工會主席李逵指出，「在這個儲量規模10億噸級的慶城油田，目前已建成百萬噸產能，未來3到4年內將建成300萬噸的生產能力」。換言之，屆時大陸又將新添一個中型油田，並對支撐長慶油田、保障大陸油氣安全戰略發揮重要作用。

長慶油田由隴東起步，向外擴展轉戰鄂爾多斯盆地五省（區），年產油氣當量於2013年突破5000萬噸大關，且連續6年穩產高產，成為「中國第一大油氣田」。預估今年油氣當量將上看5600萬噸，至2025年則可望突破6300萬噸。

(旺報 )