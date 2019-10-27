不少人喜歡養貓、狗等寵物來陪伴自己，甚至會帶牠們出門散步散心。有名網友在臉書社團po文表示「墾丁大街巧遇小鹿斑比」。豈料，網歪樓「女孩摸人家屁屁」隨即引來討論。

墾丁大街驚阿伯遛梅花鹿，網笑女孩摸牠屁屁。（照片/ 吳姓網友 提供）

有名吳姓網友(27日)在公開社團《爆廢公社》po文表示「墾丁大街巧遇小鹿斑比」。照片中，一名年約六十多歲的中年男子，頭戴白色船長帽、身穿螢光運動衣、褲，手上的牽繩不是條狗，竟是一隻頭戴造型髮箍、頸上套著銀光綠的頸圈的梅花鹿。網友紛紛留言表示「我剛剛怎麼沒看到」、「咦。小鹿欸」、「墾丁附近有養鹿場可以進去玩，而且可以跟班比近距離接觸」。另有網友放錯重點「為什麼要摸牠屁屁」、「女孩子摸牠屁屁」。這名吳姓網友也向《中時電子報》記者表示「昨晚去墾丁大街逛，迎面而來看到有人牽梅花鹿逛街，原以為是看錯沒想到竟是真的，覺得太有趣了，連忙拿起手機拍照上傳、打卡做紀念」。

事實上，也曾有人在墾丁大街上目擊同位阿伯，遛他心愛的梅花鹿逛大街，當地民眾表示「這隻梅花鹿每個禮拜都會來這逛大街」，另也有疑認識梅花鹿主人的網友透露「他是位船長」。

(中時電子報)