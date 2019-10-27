台灣有8支大學籃球隊赴福州參賽。

姚明希望以籃球競技拉近兩岸大學生的距離。

2019年海峽兩岸大學生籃球賽，簡稱CCBM，25日晚間在福建省福州市開賽。大陸籃協主席姚明主持開球之後，揭幕戰由2017-2019年度古巴三連冠得主北京大學隊與台灣UBA老牌王者健行科技大學對戰，健行科大客場作戰毫不遜色，終場以86對78擊敗北大。

此役健行的主力前鋒謝亞軒，一口氣砍下30分，是比賽最大功臣。賽後接受訪問時，謝亞軒表示，這不是第一次到大陸參賽，普遍來講，大陸的球員體格高壯，主力球員在外線很準，這給健行帶來很大壓力，但台灣球員個子較小，相對投籃技巧也較多元。

25日的開幕儀式上，12名小籃球運動員上場表演，中國籃球協會主席姚明爲小籃球項目開球。中國籃球協會、中國大學生體育協會、福建省體育局、福建省廣播影視集團以及省市有關部門領導、兩岸籃球界嘉賓及現場觀衆7000多人參加了開幕儀式並觀看了揭幕戰。

姚明在談到兩岸籃球的交流時表示，「籃球是所有體育運動中最具吸引力的一種，非常高興有機會來到福建參與海峽兩岸大學生籃球賽，也希望籃球賽能成爲兩岸交流的橋樑。」

本次賽事爲期8天，兩岸16支大學球隊參加。大陸地區8支隊伍包括了2019年CUBA全國大學生籃球聯賽總冠軍北京大學、亞軍清華大學以及中南大學、中國民航大學、浙江大學、山西大學、北京化工大學、華僑大學等勁旅；台灣隊伍爲UBA台灣大學生籃球聯賽強隊，分別是2019年UBA冠軍健行科技大學以及亞軍義守大學、季軍台灣師範大學和高雄師範大學、台灣藝術大學、中州科技大學、台北市立大學和康寧大學。

根據賽程, 10月26日-28日16支球隊將分別在泉州、廈門、詔安、大田、龍岩5個分賽區展開單循環賽，賽區前兩名晉級第二階段決賽，29日起後8名排位戰將在南平市的順昌縣舉行，最後的冠軍會在11月1日產生。賽事期間還邀請台灣的大學生進校園聯歡。

(中時 )