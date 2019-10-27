參加團隊各有巧思，車子不但要經得起比賽、還要比創意與吸睛度。（劉秀芬攝）

參加團隊各有巧思，車子不但要經得起比賽、還要比創意與吸睛度。（劉秀芬攝）

參加團隊各有巧思，車子不但要經得起比賽、還要比創意與吸睛度。（劉秀芬攝）

參加團隊各有巧思，車子不但要經得起比賽、還要比創意與吸睛度。（劉秀芬攝）

參加團隊各有巧思，車子不但要經得起比賽、還要比創意與吸睛度。（劉秀芬攝）

一年一度的「台灣自行車節系列活動-西拉雅趣飛車」27日於走馬瀨農場開賽，今年報名隊伍共有48隊，創下開辦以來最多報名隊伍數，各路頂尖好手相約「決戰走馬之巔」，搶45萬的總獎金。

開辦以來年年參賽都得大獎的彰化黃先生，今年推出套圈圈車，最吸引小朋友目光；嘴巴可以開合、牙齒可以動的鱷魚車也很多人搶玩；香蕉車、海盜船都經得起小朋友試坐拍照；拖鞋與蟑螂車比賽完都分屍了，讓民眾哈哈大笑。

由於27活動日早上10點前，只要穿著黃色服飾即可享免費入園走馬瀨農場，早上就吸引上萬人入場，活動現場規畫樂團LIVE表演及草原互動體驗、電動車體驗、在地農特產、美食餐車、免費拍貼區、野餐區等，黃色野餐派對搭配緊張刺激的賽事，親子玩得不亦樂乎。

此外，活動現場將提供超過總價值10萬元的摸彩品，有間冰舖提供的3獎一個月芒果冰爽爽吃、愛玩play幼兒運動團隊提供的2獎Double Balance避震款滑步，還有太平洋自行車提供的最大獎萬元品牌自行車，讓上萬人次入園觀賽遊客開心抱回家。

(中時 )