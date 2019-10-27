楊和玉說，自己帶隊導覽時說大不說小，引起民眾興趣後再說，聽眾才記得住。（荒野保護協會花蓮分會提供／王昱凱花蓮傳真）

導覽時最困難的不是專業知識的傳達，楊和玉說，最困難的是說出自己與動、植物相處的經驗，讓團員聽故事後，能成為自己的故事，才是最難的。（荒野保護協會花蓮分會提供／王昱凱花蓮報導）

生態解說員不簡單！荒野保護協會花蓮分會主任秘書楊和玉說，荒野不同於鳥會、昆蟲協會只需要專精一類，導覽員一趟解說下來十八般武藝需樣樣精通。楊和玉提到之前與團隊一起蹲在鯉魚潭畔看「會動土堆」的趣事，以詼諧有趣手法說明一個優秀的解說員，製造記憶點是很重要的。

一待近20年，楊和玉自嘲很傻，才甘願在崎嶇的環境維護之路上持恆這麼久。生活花蓮一輩子，她依稀記得消波塊林立的北濱公園，以前沙灘上滿是寄居蟹的光景，美崙溪更是清澈的戲水去處，可能是逝去太多，才會投入保護中。

「不愛它，幹嘛守護」，楊和玉提到，專業知識固然重要，但熱愛環境、與動植物互動後得到經驗，才是一個解說員去守護環境，去說出不同於一般導覽內容的關鍵點，其中製造記憶點更是重要的能力之一。

這為什麼是椿象？楊和玉緩緩解釋椿象與其他昆蟲生理上的差異，她說導覽時從不會刻意灌輸團員們知識，好奇才是驅使他們記得的最佳原動力，引起好奇後知識才容易被留下來成為內化的經驗，否則一趟導覽只是聽了場專業知識發表會罷了。

有次一行人蹲在鯉魚潭畔看一座會動的土丘，吸引路過遊客駐足，十多個人靜靜蹲在路旁定睛一瞧，「哇！是鼴鼠」這種驚喜與驚奇點，便是令人牢記的記憶點，即便多年後一趟旅程回憶所剩無幾，但大家永遠會記得那隻鼴鼠與相關知識。

(中時 )