南花蓮科學周第一場活動以「氫燃料車」作為主軸，將氫能源環保無污染的特性傳達給孩子們。（王昱凱攝）

東華大學科學教育中心主任古智雄表示，南花蓮科學周活動往後一年的每月最末周六下午，於鯉魚潭畔舉行，歡迎民眾扶老攜幼前來獲取知識。（王昱凱攝）

「南花蓮科學周」日前正式於鯉魚潭畔舉行，由東華科學教育中心帶來貼近生活的科普知識，親子一同體驗氫汽車、非牛頓液體與酒精手槍等活動。中心主任古智雄表示，會定期於潭畔辦理科普小教室，讓民眾在環遊潭際風光之餘，吸取科學知識，培養孩子興趣。

南花蓮科學周計畫邁第3年，科普小市集26日在環潭北路19號舉辦，民眾一邊品嚐攤販美食一邊參與活動，一旁還有幾年前搬移過來的花蓮首棟水泥建築「吉村商行」，由歐陽昇建築師述說歷史故事，帶來一場結合文史與科學的綜合饗宴。

首次活動以「氫燃料車」為主軸，古智雄細心向孩子們講解時提到，氫能源燃燒時只會產生水，是時下迫切需要的乾淨能源，目前東華、清大與逢甲大學都有研究，用途已觸及汽車、巴士等車輛使用。

「碰！」一聲巨響，孩子們拿著酒精手槍朝不遠處標靶射擊，玩得不亦樂乎；兩隻小手伸進非牛頓流體中，需要以柔克剛才能順利放入盆中，瞬間握緊竟會感覺到固體般的觸感，打破孩子對液體既有印象。

古智雄提到，鯉魚潭是民眾假日的好去處，科普活動主打親子共學，希望遊客在環遊潭際之餘，帶點科學能量回家。活動將於每月最末周六的下午2點至5點舉辨，期盼未來擴展規模，成為潭畔假日新景點。

(中時 )