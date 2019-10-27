科技農企業總裁班參訪地瓜小學堂。(台灣大學生農學院提供)

科技農企業總裁班參觀中央畜牧場。(台灣大學生農學院提供)

首批農業領袖團隊26日展現培訓成果，將推動農業的轉型與成長。(台灣大學生農學院提供)

臺灣大學聯手中衛中心，首度舉辦科技農企業總裁班，25位農業領袖人才歷時三個月創新培訓與磨鍊，跳脫單打獨鬥，強強聯手，激盪攜手合作農人祭、星鑽、新次方、新南向聯航等行動方案，強化產、官、學之間的鏈結與合作，開創造農企業共好共榮的發展遠景。

農業相關企業、組織菁英重返校園，密集創新培訓，臺灣大學生農學院與中衛中心合作邀請跨域專家，與農企業主進行大師對話，傳授經營密技、分享實務經驗，首批農業領袖團隊26日展現培訓成果，將推動農業的轉型與成長。

臺灣農業面臨氣候變遷、經貿自由化、新世代科技興起、新媒體蓬勃發展等全球性影響，農企業決策者須具備全方位挑戰的關鍵能力，為培育具社會責任與領袖風格的農企業領袖，開設「科技農企業領袖人才培訓班」。

農企業總裁班學員原本就是農業決策領袖，總裁班強調創新培訓模式，透過創新傳播共識營、與大師對談、焦點演說訓練課程，溝通、觀摩、講授與實際訓練，一邊學習，一邊跨域交流與合作。

臺灣大學生農學院盧虎生院長表示，臺大肩負有大學社會責任，發揮大學的社會影響力，為科技農企業菁英班、農業科技跨領域人才培訓(AMMOT)班學員，提供進階回流再教育的機會。為臺灣農企業領導者提供連繫情感、對接新媒體、新科技，發揮社會影響力，善盡農企業的社會責任。

規劃總裁班的臺灣大學生物產業傳播暨發展學系EMBA執行長王俊豪指出，領導人物所需具備「國際視野」、「企業治理」、「科技領航」、「跨域創新」、「領袖風範」及「人文品味」六大面向特質，透過與大師對談課程，邀請各界大師級人物，與學員交流分享。

科技農企業總裁班首度以TED短講理念，教授領袖演說技巧，說故事的舖陳能力，塑造不同特質的領袖形象，邀請專業攝影團隊，為學員拍攝5-8分鐘MBA Talk影片透過社群媒體傳播。

25位農企業領袖透過三個月實體參訪溝通，新媒體視訊溝通，腦力與經驗激盪，攜手合作四大成果：

(1)星鑽計畫：集結學員產品資源，以創新營運模式向圓山大飯店等星級飯店、婚宴會館提供優質食材的供應方案。

(2) 新次方計畫：結合新媒體與新農業，打造專屬農業頻道，Youtube等新媒體傳播，讓更多人了解農業。

(3)新南向聯航計畫：為扶植新南向國家，學員整合相關軟硬體關鍵知識與技能know-how，規劃新南向國家整廠輸出溫室與產銷專業平台投資等，擴展臺灣國際行銷版圖。

(4)農人祭：以音樂、論壇、市集、食農體驗，透過藝術美化等行動的參與，突破農業既定框架，整合臺灣優質農企業，分享對臺灣的熱情、對農食的堅持、對消費者的承諾。

王俊豪強調，結業不是結束，而是強強聯手、跨業同行、共創新局的開始。科技農企業總裁班學員將凝聚共識，展現具體行動，創造臺灣「好鄉村、富農民、強農業」的永續榮景。

(中時電子報)