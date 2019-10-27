對於不少人來說，一份麥當勞的套餐可能沒辦法吃到很飽，但近日有YouTube頻道推出只要擁有「4寶」，就有辦法用半價來吃到含有主餐、濃湯、飲料以及甜點的「輕奢華餐」。

YouTube頻道《懶錢包Lazy Wallet》最新推出的一支影片，主持人摳摳提到，如果是麥當勞的常客，那麼以下「4寶」一定值得擁有，分別是是點點卡、甜心卡、得來速VIP和麥當勞報報。 點點卡是麥當勞儲值卡，理論上消費會有10%回饋，而得來速VIP只要在官網上都可以免費下載，任何餐點在得來速車道都會有10元加價購，品項包含小杯飲料、蛋捲冰淇淋、蘋果派跟小薯。

主持人摳摳曝光超高CP值點法。（摘自YT《懶錢包Lazy Wallet》）

主持人摳摳分享了一個超高CP值的點餐方式，首先用1+1點4塊麥克雞塊配玉米濃湯50元，吃不飽的話可以換成漢堡，再用甜心卡選大暑配黑咖啡55元，最後再用得來速VIP加10元蘋果派，一共是115元，比原價224元還省將近一半，且用點點卡結帳還能再賺10%，這樣算起來省了121元。

(中時電子報)