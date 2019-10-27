伊林娛樂戲劇女神蔡淑臻26日現身台南美術館2館，擔任2019「埕現」臺南品牌時尚秀頒獎嘉賓，她表示，最近對「永續時尚」特別有感，常在IG分享舊衣新穿的穿搭，把舊衣重新搭配穿出新感覺，例如把男友李沛旭早已穿不下的舊T拿來搭配她3年前買的裙子，用一點點的創意賦予舊衣價值，不僅花更少的錢打扮自己，也是為地球環保盡一份力。

蔡淑臻擔任「埕現」臺南品牌時尚秀頒獎嘉賓。（伊林娛樂提供）

蔡淑臻26日現身台南美術館2館，擔任「埕現」臺南品牌時尚秀頒獎嘉賓。（伊林娛樂提供）

蔡淑臻昨晚身穿竇騰璜設計的中性文青風服裝出席「埕現」臺南品牌時尚秀，帥氣又不失優雅，她表示，現在「over size」的流行讓人覺得非常暢快，因為完全不挑身材穿，有點胖也沒關係。聽說工作人員外帶台南知名肉圓，她眼睛一亮大喊：「肉圓！可以！我非常可以！」隨即秒殺它，並毫不在意形象地在記者面前率性大啖魚排、炸雞、薯條等炸物，她坦言自己對美食不忌口，只有「不好吃的不吃」。

蔡淑臻一日快閃台南，擔任「埕現」臺南品牌時尚秀頒獎嘉賓，台南知名肉圓當前她毫不遲疑秒嗑光。（伊林娛樂提供）

蔡淑臻大啖台南美食毫不忌口，可愛率性。（林淑娟攝）

蔡淑臻說，她現在什麼都可以吃，但也經歷過很多不能吃的階段，以前總怕自己帶給大家不正確的飲食觀念，擔心造成「因為這個名模怎麼吃，我也要怎麼吃，她可以那樣吃，我也多吃沒關係」這種不好的影響。但她現在不這麼想了，「大家都是大人了，要為自己的健康負責，想吃的可以吃，但該注意的還是要注意，該做的運動要做」。記者好奇她這3年因身體還沒痊癒無法運動，又對美食毫不忌口，是怎麼維持身材？她透露最大功臣是是用水氧機「泡澡」，不僅按摩肌肉，也有類似運動的新陳代謝效果。

她即將投入新電影開拍，坦言前一天定裝時，身體還是會痛，但已經比以前那種「很痛苦的痛」好很多，新片導演也給她一些調整的空間，例如允許她可以穿矮一點的高跟鞋，有些現在還不能做的動作，例如跑步，也貼心讓她避掉。對新戲新角色興奮又充滿期待的她，還主動為戲剪了耳下2公分的俏麗短髮，她已將近10年頭髮沒有剪這麼短過。

蔡淑臻表示，她近來體悟到人生苦短，覺得做自己才是最重要的，要把「做自己」放在人生第一位，現在的她放得很開，以前是無時不刻戰戰兢兢怕講錯話，因為對自己沒什麼信心、顧慮比較多，且這行業很容易被放大檢視，「每個人都有自卑那一面，以前會怕讓大家失望了，發現其實我沒有想像中那麼好、原來只有這樣好。現在則覺得，反正都是我，你喜歡就喜歡，不喜歡也沒關係」。

蔡淑臻擔任「埕現」臺南品牌時尚秀頒獎嘉賓，受訪時坦言現在很做自己。（伊林娛樂提供）

就像她曾經對受傷生病、對未來很迷惘，不知道到底還要多久才能好，「我都以為快好了，告訴自己也告訴大家只剩5%了，卻一直停留在這5％，這其實也是一直在摧殘自己的心情」。現在她則已能與身上的疼痛和平共處，能做的就做，不能做的就不要勉強，不用硬逼自己一定什麼時候要好。至於感情，一樣走順其自然路線，也沒有急著想要結婚，覺得過程比較重要。

她計畫明年新戲殺青後，6月左右要去英國倫敦讀3至6個月的語言學校，一方面學英文充電，還能就近到其他歐洲國家旅行。她說高中念日文科，原本想去日本念大學卻沒錢，所以選擇先賺錢，「沒想到很好賺，所以就一直賺，但想要出國的夢想一直都沒有消失」。

(中時 )