國民黨今天成立新住民後援會，由新移民代表，國民黨立委林麗蟬來宣布韓國瑜新移民政策，將在政府成立新移民委員會，許多移民婦女尚未達六個月健保等待期便已有孕，使其無法納保。為落實醫療人權保障，將修法使是類婦女納入健保，讓新移民家庭安心好孕。

此外，也將推動國家級多元文化政策，並致力陸、外籍配偶平權，用以消彌社會不當歧視，例如推動陸配取得身分證年限與外配一致，由六年降至四年。

並將增設新移民語言學習專班，除國語學習班外，亦將擴大語言類別，如閩南 語、客家語、原住民語等。此外，將升級語言數位學習平台教學內容，提供新 移民更多元之語言學習管道。

建構國家級分級分類通譯制度若欲接軌國際並完善移民政策，健全之通譯制度實乃必要，因通譯於各面 皆有所需，諸如移民業務、商業往來等諸多涉外事項，若該制度建置完善，不 僅利於新移民融入我國社會，更可協助我國企業拓展國際市場。

(中時 )