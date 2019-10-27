台中市梧棲區頂寮里社區發展協會27日舉行「古早ㄟ頂寮海之俗諺」電子書成果發表會，里長鐘金水表示，社區連續6年獲文化局社造補助出版老照片、耆老口述、古文書專輯、導覽手冊、故事繪本及今年完成的海之俗諺電子書共6本，讓「失憶」多時的地方諺語保存下來。

頂寮里今年再獲文化局社造補助13萬元，發行「古早ㄟ頂寮海之俗諺」電子書700本，免費分送給各機關及頂寮里家戶，27日舉行成果發表會，梧棲區長溫國宏、市議員尤碧鈴、陳廷秀、楊典忠等共襄盛舉。

社區發展協會理事長林錫植表示，頂寮里早期居民生活以農漁業為主，「海之俗諺」自然成為討海人生活標竿，而「生活諺語」是一種以簡短又能畫龍點睛，表達出先民生活智慧的口頭傳頌文詞，一直以來常被長輩用來教誨年輕一代，生活上的思考、行為模式最好的標竿。

溫國宏指出，頂寮社區發展協會完成第1部65首真人語音版「漁村傳說，海之俗諺」電子書，並搭配五彩繽紛動畫，讓年輕世代的學子更了解海線地區流傳已久俗諺及流傳，也成為梧棲區在地的鄉土人文特色。

鐘金水說，電子書是一種電子讀物，方便傳播資訊及存儲，台語俗諺「這溪無魚，別溪釣」是比喻此處無法謀生，就到別處，不用死守一地；「無魚蝦嘛好」則喻有總比沒有好；「歹船拄著好港路」代表運氣很好，設備不好的船隻，也可能遇到好的港口，這些俗諺隱含著人生智慧在裡面，呈現豐富的鄉土風貌。

(中時 )