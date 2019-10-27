以花蓮花崗國中校友為主體的印地安6人應戰，仍拿下亞軍。（李弘斌攝）

台北市社區籃球聯誼賽27日落幕，女子組決賽印地安隊雖僅6人硬扛，仍撐到第4節最後20秒被衛冕者WSCU罰進兩球，才以43比48飲恨。原來替印地安斬獲16分的「花蓮女孩」詹雅涵也是「二刀流」，具有現役合球國手身分！

「現在就是平常練合球，假日打籃球當興趣，」目前就讀於國北教大碩士班的詹雅涵，高中進入女籃名門滬江高中，高一參加HBL拿下季軍，高二因緣際會轉戰合球迄今，但對籃球也沒有忘情，這場決賽砍進3顆三分球，若非第2節折到左手，下半場影響發揮，火力還可能更旺。

詹雅涵（右）切入強攻禁區。（李弘斌攝）

「其實後來真的很喘沒力了，也有關係啦，」詹雅涵笑著說，跟印地安的成員都是在花蓮一起打籃球長大的隊友，僅6人就能與對手抗衡，可能也是團隊默契較佳。只是打籃球真的比較累，「籃球需要連續的跑，合球則是左右轉身的動作比較多，膝蓋負擔比較大，各有各的好！」

WSCU是由東吳大學女籃隊的畢業校友組成，靠著曾子柔砍下全場最高的23分，包括最後20秒穩穩罰進兩球，順利衛冕北市社區聯誼賽女子組冠軍。賽後全隊來不及等頒獎典禮，立刻轉戰文元盃，對籃球的喜愛可見一斑。

WSCU曾子柔（右）攻下全場最高的23分，包括終場前兩罰俱中，鎖定勝局。（李弘斌攝）

「我們都是東吳校友，平常約一起打球、報比賽，」隊長廖瑋麗表示，冠軍戰少了腸胃炎的主力中鋒，其實也僅8人應戰，「我們人數略占優勢，但對手也很強，有很多以前一般大專組遭遇過的好手，我們球員平常打3對3多，打全場默契比較不好，下半場才比較找回感覺。」

男子組部分，以南台科大校友為主體的宇揚廚具精品，則在隊長林浩民的17芬帶領下，於決勝節後來居上，以56比51氣走來自桃園的胖胖星球，首次抱走北市社區籃球聯誼賽冠軍。

(中時電子報)