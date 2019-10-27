劉伊心跟老虎牙子執行長老公林志隆兩年前在10月28日舉行盛大婚禮，雖因年紀差距不被看好，但兩人一路走來超級恩愛，夫妻選擇在結婚雙周年的前一天，為愛女牙子舉辦雙滿月派對。林志隆更大手筆送給愛妻一對水滴型粉鑽耳環，除了感謝太太為自己生下可愛的「小三」，並許諾對方下半輩子只會留下喜悅眼淚，讓劉伊心感動淚喊，「我是最幸運的女人。」

林志隆在派對上對劉伊心甜蜜告白，「聽說人生最快樂的事情是老來得子，謝謝妳用力幫我生出一個小三，還辦了一個這麼棒的派對，我真的娶到一個非常厲害的老婆。」他更感性承諾愛妻，「今天我準備的禮物是眼淚，因為要讓妳往後跟我生活的每一天，只會留下喜悅的眼淚。」他話說完隨即送上Herley水滴型粉鑽耳環，讓劉伊心感動不已，羨煞現場所有人。女兒牙子則穿上粉嫩夢幻的花仙子裝，從頭到尾不哭不鬧，超萌裝扮相當吸睛。

林志隆（右）霸氣送上水滴型的粉鑽耳環給愛妻劉伊心。（親愛的莉絲提供）

劉伊心表示：「我初為人母，每天看到牙子的一舉一動，都覺得好新奇，又無與倫比的幸福，讓我跟老公每天都想把女兒捧在手掌心疼愛。」為了小公主的雙滿月派對，兩夫妻費盡心思。對於經營婚姻的祕訣，她坦言，「我是女強人，覺得幸福要靠自己主動爭取，但也感謝上天給予我這麼多好運氣，讓我能擁有現在不可思議、如此幸福的一切。」語氣甜蜜。

▲劉伊心（左）、林志隆（右）與女兒牙子相當幸福。（親愛的莉絲提供）

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