陳竹昇主演的公視人生劇展《殘值》27日晚上10點首播，片中是家庭、事業在谷底的中年男「阿濱」，一遇妻子陸明君就要開嗆、爭吵；但私下陳竹昇直誇陸明君是「好閨密」，連自己會拿金馬獎都要感謝她。

陳竹昇在公視人生劇展《殘值》飾演家庭事業走入谷底的保險業務員。（公視）

陳竹昇透露，2年前他以電影《阿莉芙》變性人角色拿下金馬獎男配角，就是先找陸明君「幫忙補習上課」，「她是名模啊，我找她學美姿美儀」，後來他還進陸明君閨房挑衣服、借首飾用在片中；陸明君與陳竹昇一家互動密切，看著他兩個女兒長大，陳竹昇女兒都叫陸明君「長頸鹿阿姨」。

陳竹昇、陸明君在公視人生劇展《殘值》飾演一對怨偶。（公視）

私下會互虧、鬥嘴的兩人，在《殘值》是一對怨偶，一再為家庭、價值觀起衝突。陳竹昇表示「導演找明君《殘值》的好處是，彼此不用再培養默契，兩人講話、行為舉止都很熟悉，我知道她的拍子、她知道我的，而她確實也很適合這角色」。

陳竹昇近來角色受好評，上門作品不斷，問他覺得自己人生開始一路順遂？陳竹昇卻淡然看待「人生沒辦法計畫，就像我們不知道明天會不會感冒；過去遇到不認識的，我都說我是『作戲的』，現在也沒有太大不一樣，過去是台前幕後，到現在也還是，都是戲劇工作」；也希望「作品讓觀眾覺得『我不是那麼孤單』，有被療癒、撫慰，是我希望達到的」。

陳竹昇、太保在公視人生劇展《殘值》有精彩對手戲。（公視）

《殘值》卡司陣容金光閃閃，陳竹昇與太保俱為金馬、金鐘「雙金得主」，其他參演的丁寧、陸明君、王鏡冠、段鈞豪等也都入圍、獲獎過，導演詹淳皓笑稱「拍片現場看見很多馬跑來跑去」。

陳竹昇、丁寧在公視人生劇展《殘值》對手戲精彩。（公視）

戲中陳竹昇擔綱保險業務，片中幫助急需用錢的人士，卻是透過保單詐領方式，甚至要危害其自身安全，個性既正又邪，也充滿掙扎，他形容「就像讓壞學生當班長、風紀股長，做起來會特別帶勁」。陳竹昇說「在道德規範裡，人走投無路時還是會有歹念，當別人認為你有能力；而你發現自己可以幫助人、『沒有這麼差』時，會有種很微妙的心理」；也說「每個人生來的功課都是公平的，不是可以選的，首富也會有首富的艱苦」。

(中時 )