新北市原住民聯合文化活動27日在樹林區原住民主題公園熱鬧登場。（許哲瑗攝）

孩子也穿戴原民傳統服飾共襄盛舉。（許哲瑗攝）

新北市天氣晴朗，市長侯友宜與原民朋友牽手共跳大圍舞。（許哲瑗攝）

原民朋友展現熱情活力。（許哲瑗攝）

原民朋友展現熱情活力。（許哲瑗攝）

新北市原住民聯合文化活動今在樹林區原住民主題公園熱鬧登場，今年以「原來就飾美」為主題，除了展現阿美族傳統祖靈屋、瞭望台（pihaliyan）及傳統祭儀建築「打鹿岸（daluan）」，也邀請千位原民朋友穿上傳統服飾及帽飾，與市長後友宜攜手共跳大圍舞，現場也規畫原住民族產業拓售攤位，販賣各式原民傳統美食，傳承原住民文化之美。

侯友宜在活動上穿戴原住民傳統衣飾，用原住民語熱情向大家問好，他表示，很開心能和各族齊聚，一進場看見大家的帽飾各有特色，有個融入串珠、鈴鐺等元素，有的以高挺的老鷹羽毛裝飾，不僅美麗又帥氣，更傳承了原住民文化的多元特色與內容，值得一看。

活動由各族群領導人及阿美族頭目群，率領勇士及祭司進行祈福儀式及阿美族ilisin祭儀文化，除了感謝祖靈庇佑族人一整年的生活、工作及家庭圓滿平安，也祈求新北市民未來一年都能順利安康。

此外，現場也規畫各族群樂舞競賽與文化體驗活動、原住民傳統美食及手工藝展售區等攤位，讓民眾感受到原住民舞蹈的力與美。

原民局表示，頭飾不僅是過去的歷史記憶，更是族人對於族群的自我認同及傳承的象徵，可惜隨著時間與文化變遷，傳統頭飾文化不再受到重視，相關技藝也面臨失傳的命運，原民局特別規畫介紹阿美族、泰雅族、排灣族、布農族及卑南族等族群的獨特頭飾文化。

原民局指出，頭飾在具有年齡階級和頭目制度的阿美族社會中，是一項重要的飾物，也是區別社會地位的標誌，頭飾裝飾得越華麗者，表示階級地位愈特殊，並嚴禁階級較低者仿做或使用。

原民局長羅美菁表示，現場除了展現阿美族傳統祖靈屋、瞭望台(pihaliyan)及打鹿岸(daluan)的傳統祭儀建築，與原住民族文創、傳統美食、農特產品展售區外，更首度規劃「原住民族傳統頭飾」展示區，介紹阿美族、泰雅族、排灣族、布農族及卑南族等族群之獨特頭飾文化，期望讓民眾認識原住民頭飾文化，感受原住民傳統文化之美。

(中時 )