前國民黨主席洪秀柱（藍領黃邊者）拿出平常買菜的本事，在菜市場俯身與婆婆媽媽們聊天。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱（藍領黃邊者）參加退伍軍人餐會備受擁戴支持。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱參選台南第3選區立委，27日上午攻入綠營票倉歸仁菜市場，向基層拜票，許多菜販、民眾都高喊加油並熱情握手，中午則與軍校校友會台南分會餐敘，她稱選舉是為了不讓下一代吃苦。

「柱柱姐來了！」深綠票倉的歸仁菜市場27日上午湧入「洪流」，洪秀柱到菜市場拜票展現8屆立委累積的親和力，彎腰與許多婆婆媽媽們聊天，她稱選情越艱困的地區，越要賣力克服。民眾反應比預期更熱情，不少人主動要求合照、握手。

洪秀柱中午到東區參加中央軍校校友會台南分會，批評執政黨不要臉的施政風格令人無法再忍受4年，像她這一代的人已看盡人生百態，什麼苦、什麼罪都可以受，在國家危難時奮鬥過，在國家美好時享受過，但是這場選舉是為了下一代，自己這一代吃苦沒關係，不能再讓下一代吃苦。

中央軍校校友會台南分會新任理事長李玉文表示，過去男人當兵保國衛民，現在要將國民黨台南市4位女將送進立法院，讓女人保衛他們的尊嚴與權利。

影片：https：／／youtu.be／tPKaJXY9I3I

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