2尊千順將軍石雕模型，著官服、戴官帽，威風凜凜。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

2尊千順將軍石雕像，每尊各有5塊構件，運送來台重新組裝。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

白沙屯黑面二媽巡視千順將軍安座方位，鑾轎頻頻衝撞水泥基底。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

媽祖文化意象園區裝置藝術，力拚12月底完工。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗通霄白沙屯拱天宮闢建的聯外道路「拱天路」，去年2月13日通車時，規畫設置千順將軍與媽祖文化意象園區，今年10月迎來「千里眼、順風耳」石雕像，26日由黑面二媽乘坐4人扛轎，率管委會及信眾舉行安座組裝動工典禮，並獲大媽指示，擇定11月4日舉行開光儀式。

斥資3.3億元闢成的拱天路，全長約730公尺、道路總寬13.6公尺，高架橋跨越海線鐵路，連接台1線到拱天宮後方停車場，分散原狹小道路的車流、方便信眾蒞宮參拜，副總幹事林幸福指出，道路設計時，已預留千順將軍安座位置，但礙於廠商及石材取得延宕，直到今年才從大陸泉州迎來2尊石雕。

拱天宮主委洪文華表示，千順將軍石雕像耗資358萬元9000元打造，採用青斗石雕製，每尊神像各有5塊構件，約花費5個月時間雕製並運送來台。26日下午，廟方請出黑面二媽巡視，頻頻衝撞水泥基座，2尊著官服、戴官帽的石雕像，最終在靠近台1線端，面朝路口方向安座，預計1周內完工。

林幸福表示，千順將軍每尊高約6.6公尺、寬約2.5公尺，經管委會向天上聖母請示，預定11月4日上午11點15分，設香案舉行開光儀式，屆時歡迎信眾觀禮參拜。另外，由立委陳超明爭取的媽祖文化意象園區，5大區塊的裝置藝術陸續建置，除原有媽祖石雕，海豚、神轎、鎖鏈等意象裝置，也將力拚12月底完工。

(中時 )