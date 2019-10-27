年僅22歲的AV女優櫻空桃憑藉清純外貌與魔鬼身材而爆紅，人氣高漲的她，在有著「AV奧斯卡」別稱的《FANZA成人大賞》上，拿下2018年「最優秀新人賞」，堪稱新一代AV最強新星，未來發展相當被看好，而她日前在直播中曝光了當初下海拍片的原因，理由非常瞎，同時她也將職業告訴家長，媽媽的反應，讓人不禁搖頭直呼果然是母女，個性一樣誇張。

新一代AV人氣王櫻空桃，日前開直播跟粉絲互動，首度解密下海拍片的理由，原因竟然是因為她是夜貓子，實在沒辦法在白天正常起床，完全沒辦法勝任坊間一般的工作，最後才會選擇脫下衣服賺，成了AV女優，然對她來說，最困難的不是在鏡頭前上演「愛情動作片」，而是把自己的新職業跟父母說分明。

櫻空桃表示，某天她打電話回家，想要講但一時難以開口，是媽媽先感受到女兒的不安，突然說：「你該不會去拍AV了吧？」，櫻空桃只好硬著頭皮順勢承認，並做好被罵到臭頭的心理準備，沒想到媽媽得知實情後，神回：「不要做壞事就好」，櫻空桃大傻眼，但也直呼媽媽直覺超準，而網友聽了來龍去脈後，覺得母女都超瞎，紛紛搔頭表示「她只拍夜間戲？」、「無法做日班跟拍AV有甚麼關係？」，也覺得櫻空桃的爸媽，觀念相當「特別」。

(中時電子報)